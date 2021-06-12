iOS 4, Tam 11 Yıl Sonra iPhone'lara Geri Döndü; Ama Farklı Bir Şekilde!

Bir Mart ayında düzenlenen etkinlikte iOS 4'ün tanıtımının üzerinden tam 11 yıl geçti. Artık karşımıza iOS 15 var ve Apple artık iPhone 13 serisine hazırlanıyor. 11 yıl önce tanıtılan iPhone 4'ten bu yana çok şey değişti ve yeni iOS sürümleri ile beraber de yazılım tarafından da büyük değişiklikler gördük. Ancak öte yandan herkesin içinde bir nostalji duygusu var ve bu duygu bazı geliştiricilere de ilham vermeyi sürdürüyor.
Today is Launch Day ??
Introducing OldOS — iOS 4 beautifully rebuilt in SwiftUI.
* ?? Designed to be as close to pixel-perfect as possible.— Zane (@zzanehip) June 9, 2021
*?? Fully functional, perhaps even usable as a second OS.
* ??? Fully open source for all to learn, modify, and build on. pic.twitter.com/K0JOE2fEKM
Zane adındaki bir geliştirici, Apple'ın 11 yıl öncesi iOS 4 sürümünü yeniden gün yüzüne çıkartmış. Hazırladığı yeni bir uygulama ile iOS 4'ü yeni iPhone'larda çalıştırılabilmesini sağlayan geliştirici, böylece nostalji yaşamak isteyenlere bu imkanı sağlıyor.
Hemen burada indirilmek üzere sergilenen uygulama şu an beta süresinde ve şu an bu kota dolmuş durumda. Eğer siz de iOS 4'ü iPhone 12 Pro'nuzda çalıştırmak istiyorsanız, takipte kalmak isteyebilirsiniz.
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