Apple, 1 Sene Önce Satın Aldığı Şirketi Tamamen Kapatmaya Hazırlanıyor

Dev şirketlerin küçük şirketleri satın alıp teknolojilerine sahip olduktan sonra bu şirketleri kapatması çok sık gördüğümüz bir olay. İşte bu şirketlere şimdi de Apple tarafından 2020'de satın alınan Dark Sky ekleniyor.
Aslında Apple'ın, Dark Sky'ın tüm uygulamalarını ve web araçlarını kapatacağı bir sır değildi. İlk olarak Apple, Dark Sky'ın Android uygulamasını geçen yılın Ağustos ayında, şirketi satın alır almaz kapatmıştı. Ve görünüşe göre artık hava durumu hizmeti için kesin bir son zamanı geldi. Geliştirici David Smith ve 9to5Mac, Apple'ın Dark Sky'ın iOS uygulamasını, web sitesini ve API'sini "2022'nin sonunda" kapatacağını söylüyor. Bu, başlangıçta düşünülenden bir yıl sonrasını işaret ediyor.
Dark Sky'ın teknolojisinin yaşamaya devam edeceğine eminiz; zira Apple şirketi satın almak için harcadığı parayı sokağa atmak için harcamadı. Her ne kadar iOS'un hava durumu uygulaması tahminleri The Weather Channel'dan alsa da, Dark Sky'dan arda kalanları iOS 15'te daha fazla görebiliriz. Örneğin Apple'ın, saatlik yağış uyarıları gibi yeni özellikleri iOS 15 ile kullanıcılara sunması sürpriz olmayacak.
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