iOS Güncellemesi, "i" Harfini Bozdu
iOS güncellemesi, iPhone ve iPad'de bazı kullanıcıların yazdığı "i" harfini başka karakterlere dönüştürmeye başladı!
Ekim'in sonunda yayınlanan iOS 11.1'in ardından bazı iPhone ve iPad kullanıcıları, "i" harfini yazarken sorun yaşamaya başladılar. Sorun, "i" yazdığınızda otomatik düzeltmenin devreye girerek sizi engellemesi ve "A" veya soru işareti yazması.
Apple, yama yayınlayana dek geçici bir çözüm olarak aşağıdaki adımları uygulamanızı öneriyor:
1. Ayarlar > Genel > Klavye > Metin Değiştirme yolunu izleyin.
2. +'ya dokunun.
3. Cümle için büyük harfle "I" yazın. Kısayol olarak küçük harfle "i" yazın.
Sorunun tüm iOS 11.1 kullanıcılarını etkilemediği anlaşılıyor, ancak Apple'ın web sitesindeki forumlarda birçok kullanıcının sorun yaşadığı gözleniyor.
Apple'ın çok yüksek fiyatlarla sattığı ürünlerinde bir harfi yazamamak gibi bir sorunun çıkması, sanırız çileden çıkmak için yeterli bir sebep.
Zeynel A. Öztürk
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