iOS Güncellemesi, "i" Harfini Bozdu

iOS güncellemesi, iPhone ve iPad'de bazı kullanıcıların yazdığı "i" harfini başka karakterlere dönüştürmeye başladı!

iOS Güncellemesi, "i" Harfini Bozdu

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