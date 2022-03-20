iOS'ta Yıllardır Olan Özellik, Android 13 ile Nihayet Android'e de Geliyor

Google, ikinci Android 13 geliştirici ön izlemesini yayınladı. Yeni sürüm, önemli bir yeni özellik içeriyor: Artık uygulamaların, bildirim göndermek için izninizi istemesi gerekecek.
iOS yıllardır benzer bir özelliğe sahip. Google'ın buna benzer bir şeyi Android'e getirmeyi planladığını görmek memnuniyet verici. Ama bunun geç kalmış bir özellik olduğu da bir gerçek.
Google'ın blog gönderisine göre, Android 13 uygulamalarının bildirim göndermek için izin istemeleri bir gereklilik olacak. Android'den sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Burke, gönderide şunları söyledi: "Android 13'ü hedefleyen uygulamaların artık bildirim göndermeden önce kullanıcıdan bildirim izni istemesi gerekecek."
Yeni ikinci ön izlemedeki bir başka büyük özellik de Bluetooth Düşük Enerji (LE) Ses desteği. Bluetooth LE Audio, daha düşük bit hızlarında daha yüksek kalitede iletim yapabilen Düşük Karmaşıklıklı İletişim Codec'i (LC3) adlı bir ses codec'ini kullanan yeni bir standart ve daha az enerji tüketimi ile daha iyi pil ömrü sağlıyor.
Android 13'ün yeni bir tema seçeneği ve sistem çapında bir fotoğraf seçiciyi gösteren ilk ön izlemesi Şubat ayında yayınlanmıştı. Ancak, Android 13'ün temmuz sonuna kadar gelmeyeceğini biliyoruz.
Ön izlemeler, Google'ın muhtemelen hala çözmesi gereken birçok hata içeriyor. Bu yüzden de yüklenmeleri tavsiye edilmiyor. Google, Android 13 beta'larını Nisan ayı civarında piyasaya sürmeyi hedefliyor.
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