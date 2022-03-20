iOS'ta Yıllardır Olan Özellik, Android 13 ile Nihayet Android'e de Geliyor

Android 13, iOS'un yıllardır sahip olduğu bir özelliği en sonunda Android cihazlarına da taşıyor. Android 13 ile birlikte uygulamalar, bildirim göndermek için artık izin istemek zorunda kalacak.

Bildirim İzinleri, Nihayet Android'e de Geliyor!

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