Tesla ve Volvo'nun Fren Desteği Nasıl Çalışıyor? İşte "Musk'ı Ezme Testi"

Tesla ve Volvo'nun otomobillerinde kullandığı acil fren desteği ne kadar iyi çalışıyor? Bu ilginç testte, "Elon Musk'ı ezmeye çalışmak" ve çok daha fazlası var...

  • Levent Öztürk
Tesla ve Volvo'nun Fren Desteği Nasıl Çalışıyor?
Shutterstock

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