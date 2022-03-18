Tesla ve Volvo'nun Fren Desteği Nasıl Çalışıyor? İşte "Musk'ı Ezme Testi"

Dünyanın her yerinde modern araçlar, tehlike algılama ve çarpışma önleme teknolojisi ile gelmeye başlıyor ve yola bir cisim çıkarsa, sürücüye frenlere basarak yardımcı oluyor. Tesla ve Volvo da, bu teknolojiyi kullanan üreticiler arasında.
Peki ama bu teknoloji ne kadar iyi çalışıyor? Otomobil karşılaştırma sitesi carwow'dan bir YouTube içerik üreticisi, işte bunu anlamak istemiş ve ilginç bir video çekmiş.
Mat Watson bir parkurda ilerlerken ve Tesla Model 3 ve Volvo V90'ın sistemlerinin ne kadar çalıştığını görmek için gerçek boyutlu bir Elon Musk kartonu, doldurulmuş bir kanguru oyuncağı ve gerçek bir doldurulmuş kedi de dahil olmak üzere çeşitli (canlı olmayan) engellere doğru hızla ilerleyerek onları acımasızca ezmeye çalıştı.
Tesla otomatik acil frenleme, ileriye dönük bir kamera ile çalışıyor ve yolunuza girebilecek tüm engelleri analiz ediyor. Bir radar sistemi sürekli olarak önünüzdeki yolu tarıyor ve entegre bir algoritma, frenlere basılmasının gerekip gerekmediğine karar veriyor. Ancak, Mayıs 2021'den itibaren, Kuzey Amerika'daki Tesla'lar artık radara sahip değil ve tehlikeleri belirlemek için sadece kameraları ve sinir ağlarını kullanan "Tesla Vision"a geçiş yaptı.
Video'daki Model 3'ün tam Tesla Vision'a sahip olup olmadığı net değil. Çünkü plakası Eylül 2021'den sonra üretildiğine işaret etse de, İngiltere'den bir araç olduğundan dolayı Kuzey Amerika'dakilerle aynı özelliklere sahip olmayabilir.
Videodan da görebileceğiniz gibi, her iki otomobil de nispeten iyi bir performans gösteriyor. Hem Tesla hem de Volvo, Tesla'nın Kurucusu Musk'ın kartonu ile çarpışmadan önce frenleri devreye alıyor.
Ardından sıra diğer engellere geliyor. İlk sırada doldurulmuş bir kanguru oyuncağı var ve aynı zamanda Musk'ın Tesla'ların kaçınabileceğinden bahsettiği büyük hayvanları da temsil ediyor. Model 3 bir kez daha bundan kaçınıyor, ancak Volvo bu engeli görmüyor.
Sonraki testlerdeyse, her iki aracın da başarısı alt üst oluyor. Hem Tesla hem de Volvo, Labrador büyüklüğünde bir oyuncak köpeği ve gerçek bir doldurulmuş kediyi hiç düşünmeden eziyor.
Bu ilginç testi hemen aşağıdan izleyebilirsiniz...
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