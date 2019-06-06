iPad Gizli iPadOS Özelliğiyle Fare Desteği Kazandı
iPad için uzun bir zaman boyunca talep edilen özellik, iPadOS ile birlikte nihayet geliyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple'ın yeni iPadOS'u ile tanıttığı yeniliklerden en önemlisi hakkında WWDC 2019 açılış konuşmasında sahnede hiç bahsedilmedi. Söz konusu özellik, uzun süredir Apple tablet kullanıcılarının talep ettiği bir yenilikti: Fare desteği. Yazılım geliştiricisi Steve Troughton-Smith, ilk iPadOS beta sürümünde Apple tarafından Ayarlar menüsünün derinlerine gömülen yeni özelliği keşfeden ilk isimlerden biriydi.
iPadOS beta sürümündeyseniz, USB-A'dan USB-C adaptörü aracılığıyla farenizi kablolu veya Bluetooth üzerinden kablosuz olarak bağlamak için birkaç ayar yapmanız gerekiyor. Tom's Guide, bu desteğin tam olarak nasıl çalıştığını görmek için iPad üzerinde bu ayarları yaptı.
iPad OS ile gelen fare desteğini kullanmak için ilk önce iPadOS 'Ayarlar' uygulamasını açmanız ve ardından 'Erişilebilirlik'e gitmeniz gerekir. Özelliğin bu şekilde konumlandırılmış olması Apple'ın fare desteğinin fiziksel erişilebilirlik desteğine ihtiyacı olan insanlar haricinde iPad üzerinde yaygın olarak kullanılmasını istemediğini gösteriyor.
Erişilebilirlik menüsünü açtıktan sonra 'Dokunma'ya, ardından Apple'ın ürün arayüzlerini kullanmak için ek yardım gerektiren kişiler için ayarlanan "AssistiveTouch" bölümüne gidin. Son olarak 'İşaret Aygıtları' üzerine dokunun ve tercih ettiğiniz bağlantı yöntemini seçin. Dairesel bir fare imlecinin ekranda göründüğünü fark edeceksiniz.
Burada değinilmesi gereken şey, Apple'ın profesyonel tablet ürününü pazarda bir "dizüstü bilgisayar katili" olarak konumlandırmaya başlamasından bu yana en çok talep edilen iPad özelliklerinden birini PadOS ayar menüsünde neden bu kadar bulunması zor bir şekilde konumlandırdığı. Görünüşe göre iPad için fare desteği Apple'ın teşvik ettiği bir şey değil - aslını isterseniz, tam tersi geçerli. Apple özelliği tamamen gizleme çabasında.
Peki bunun sebebi nedir? Apple, erişilebilirlik konumlandırma klavuzu aracılığıyla daha geniş kapsamlı bir fare desteğini test ediyor olabilir mi? Yoksa Apple, yeni iPad işletim sisteminde fare desteğinin kapsamını sadece "erişilebilirlik" olarak kısıtlandırmayı mı düşünüyor?
Bu soruların şu anda cevaplanması mümkün değil ancak şu kesin: iPad üzerinde fare kullanmak nihayet mümkün. Ve açıkçası, iPad dizüstü bilgisayarınızın gerekliliğini sorgulamanıza neden olmaya bir adım daha yaklaştığı söylenebilir.
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