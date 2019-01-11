iPad Mini 5'i İlk Kez Görüyor Olabiliriz!
Uzun zamandır beklenen iPad Mini 5, ilk kez ortaya çıkmış olabilir!
Uzun süredir piyasada olan iPad Mini 4'ün devamının ne zaman geleceğini hala bilmiyoruz. Ancak bugüne kadar pek sesi çıkmayan iPad Mini 5'ten ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
Twitter kullanıcısı @laobaiTD tarafından paylaşılan resimlerde bildiğimiz iPad Mini'ye benzemeyen, arka yüzünde ince bir anten çizgisi bulunan bir cihaz görüyoruz. iPad Mini 4'te bunun tam aksine, geniş bir anten bloğu görüyorduk (hücresel modelde). Bu detay dışında tasarım, kulaklık girişi, alt taraftaki hoparlör, sağ kenardaki ses düğmeleri ve tek lensli arka kamerayla iPad Mini 4'yi andırıyor. Ön yüzü ise göremiyoruz.
Kaynak, bu tableti "iPad Mini 4S" olarak adlandırıyor ancak aradan geçen sürenin ardından Apple'ın sayıyı artıracağına inanıyoruz. Yine de bu dedikoduya biraz şüpheyle bakmakta fayda var. Sızıntının kaynağı pek tanınmış değil ve daha önceki sızıntılarda gördüğümüz flaşlı kamerayı burada göremiyoruz.
Bu sızıntı gerçekse, çok geçmeden yeni bilgiler almayı bekleyebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın