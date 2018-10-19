iPad Pro 2018'in Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Apple'ın bir sonraki büyük etkinliği için geri sayım başladı. iPad Pro 2018'in de tanıtılmasının beklendiği etkinliğin tarihi belli oldu!

iPad Pro 2018'in tanıtım tarihi belli oldu!

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