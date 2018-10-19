iPad Pro 2018'in Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
Apple'ın bir sonraki büyük etkinliği için geri sayım başladı. iPad Pro 2018'in de tanıtılmasının beklendiği etkinliğin tarihi belli oldu!
Apple, "Özel organizasyonu" hakkında resmi açıklamalarda bulundu. Şirket, bahsi geçen etkinliği 30 Ekim 2018'de, "Büyük Elma" olarak da bilinen New York şehrinde, "Brooklyn Academy of Music's Howard Gilman Opera House"da gerçekleştirecek.
Organizasyon, Türkiye saati ile 17:00'de başlayacak. Biz de bu etkinliği, sizlerle canlı yayında paylaşacağız.
İşler bu noktada ilginçleşiyor: Apple; etkinlik davetiyelerinde, pek çok farklı logo kullanıyor. Logoların çeşitliliği pek çok ürünün tanıtılabileceği anlamına gelebilir. Ya da Apple, iPad Pro için farklı bir "Doodle" tasarlamıştır. Adobe'nin, "Apple iPad'lere tam sürüm Photoshop desteği geleceği" yönündeki açıklamasını dikkate alıyoruz. Söz konusu logolarla, iPad Pro'nun üst düzey grafik oluşturma yeteneklerine dikkat çekilmeye çalışılıyor da olabilir. Konu Apple olunca sürprizlere açık olmak şart.
Organizasyonda neler bekliyoruz?
Son anda bir aksilik gerçekleşmezse, iPad Pro'nun üçüncü nesliyle tanışacağız. İlk iPad Pro bilindiği üzere 2015 yılında tanıtılmıştı. Güncel iPad Pro'lar ise neredeyse çerçevesiz tasarımları ve gelişmiş kameraları ile dikkat çekiyorlar.
Bir diğer beklenti ise 12 inçlik MacBook'lara çeşitli güncellemeler geleceği yönünde. Bilindiği üzere MacBook Pro 2018'in klavyeleri, yıl ortasında yeniden şekillendirilmişti. MacBook'ların da benzer bir donanımsal güncellemeden faydalanması olası.
Son iddia ise Macbook Air modellerinin yeni bir tasarım ve daha uygun bir fiyatla piyasaya sürüleceği yönünde.
Barış Terun
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