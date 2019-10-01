iPad Pro 2020, OLED'den İyi Bir Ekranla Gelebilir
Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgi, Apple'ın 2020'nin iPad Pro'sunda OLED'den daha iyi bir teknoloji kullanacağını söylüyor!
Bugünkü akıllı telefonların önemli bir bölümü, LCD yerine genellikle daha iyi olarak kabul edilen OLED ekran teknolojisini kullanıyor. Yeni bir iddiaya göre Apple, iPad serisinde de OLED'e geçebilir.
Apple'ın OLED ekranlı iPad'ler üreteceği tarih, itibarlı Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre 2020'nin sonu veya 2021'in başı olacak. Analistin iddiasına göre yeni iPad'ler miniLED ekranları kullanacak. miniLED iPad ekranı, OLED'e göre çok daha fazla LED kullanıyor, bu şekilde LED boyutunu küçültüyor. Bu, OLED seviyesine performans ile tabletin daha ince ve hafif olmasının yolunu açıyor, üstelik "ekran yanması" riskini azaltıyor.
miniLED ekranların Apple'a LG Display tarafından sağlanacağı belirtiliyor. Bu sayede Apple, Samsung'a olan bağımlılığını azaltabilir. Kuo'ya göre bu yeni teknoloji, ilk başta iPad Pro'ya özel olabilir ancak daha sonra 2021'in ilk yarısında tanıtılacak yeni MacBook modellerinde da kullanılabilir.
Apple'ın miniLED'i atlayıp, daha da küçük LED'lerden oluşan microLED'e direkt geçiş yapma ihtimali de var. Ancak microLED ekranların üretimi daha zor ve daha pahalı olduğundan, iddialara göre Apple bu ekranları şimdilik kullanmıyor. Bu yüzden iPhone 12'de microLED ekran beklenmiyor ancak bu yüksek teknoloji, iPhone 13'te gerçeğe dönüşebilir.
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