iPad Pro Çizimlerinde Yeni Detaylar

Sızan iPad Pro çizimleri eğer gerçekse, Apple'ın yeni tableti hakkında çok şey söylüyorlar!

iPad Pro Çizimlerinde Yeni Detaylar

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Acer Chromebook 514 Tanıtıldı
Lego Group'tan gerçek boyutlu Bugatti Chiron!
iPhone 9 Çin'de Sertifikalanmış Olabilir
Doom 2'nin Son Sırrı Açığa Çıktı!
İşte En Yeni Dell Vostro Laptop'lar!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir