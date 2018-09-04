iPad Pro Çizimlerinde Yeni Detaylar
Sızan iPad Pro çizimleri eğer gerçekse, Apple'ın yeni tableti hakkında çok şey söylüyorlar!
Apple'ın bir sonraki iPad'ine ait olduğu ileri sürülen göz alıcı çizimler ortaya çıktı.
Steve Hemmerstoffer tarafından paylaşılan CAD görselleri, iddiaya göre iPad Pro'ya ait. Ekranının etrafında ince bir çerçeveye sahip olan cihaz, beklenen iPad tasarımını sunuyor. Cihazın kenarlarının iPhone 4 gibi oluklu olduğunu görüyoruz. Buna ilave olarak cihazın üst ve alt kenarlarında ayrı birer anten şeridi bulunuyor. Piyasadaki mobil işlevlere sahip iPad'lerin ise sadece bir anten şeridi var.
Cihaza biraz daha yakından baktığımızda kulaklık girişinin olmadığını, Lightning portunun iki yanında bulunan iki hoparlör dizisini, TrueDepth kameranın altındaki iki mikrofon yuvasını görüyoruz. Smart Connector, daha önce sızan CAD görsellerinde olduğu gibi cihazın arkasında, Lightning portunun hemen üstünde bulunuyor. Smart Connector, şu anki iPad Pro modellerinde yatay tutuşa göre konumlandırılıyor.
Smart Connector'ün yerinin değişmesinin nedeni, Face ID'nin yatay modda istendiği gibi çalışmaması olabilir. Bununla birlikte Bloomberg'den Mark Gurman, yatay Face ID'nin yeni iPad Pro modellerine dahil edileceğini söylemişti.
Sızıntının gerçeklik derecesini bilmiyoruz ancak Apple'ın 12 Eylül'deki medya etkinliği, her şeyi ortaya çıkaracak.
Zeynel A. Öztürk
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