iPhone 12 İçin Düğmeye Basıldı. Ama Tüm iPhone 12'ler İçin Değil!

Apple, iPhone 12 üretimine başlıyor. Fakat üretim yalnızca belirli modellerle sınırlanmış durumda. Peki, hangi iPhone 12 modelleri üretilecek, hangileri üretilmeyecek? İşte Apple'ın iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max ve iPhone 12 Pro Max arasındaki seçimi...

  • Ercan Uğurlu
Apple iPhone 12 Üretimine Başlıyor!

Apple, iPhone 12 üretimini başlatıyor. Apple'ın yeni iPhone 12 serisini eylül ayında yapacağı etkinlikle tanıtması bekleniyor. Etkinliğin hemen arkasından da iPhone 12 satışına başlayacak olan Apple, stok problemi veya olası sevkiyat sıkıntılarıyla karşılaşmak istemediği için seri üretime hızlıca başlamak istiyor. Fakat ortaya çıkan bazı raporlar, Apple'ın 4 telefonu birden aynı anda üretime sokmayacağını gösteriyor. Peki, Apple seçimini hangi iPhone 12'den yana kullandı dersiniz?

DigiTimes'ın haberine göre Apple, ilk etapta 4 telefondan sadece 2'sinin üretimine başlayacak. 6.1 inç ekranlı iPhone 12 Max ve iPhone 12 Pro ile üretimi başlatacak olan Apple, üretime sonradan 5.4 inç ekranlı iPhone 12 ve 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max modellerini dahil edecek.

Apple, elini çabuk tutmak istiyor fakat yine de üretime başlangıç tarihi olarak temmuz veya ağustos ayı işaretlenmiş durumda. Eğer üretim ağustos ayına kalırsa, COVID-19 pandemisi sebebiyle de bir süre gecikme yaşanabilir.

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