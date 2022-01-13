iPhone 14 Hakkında Gelen İddia, Fiyatların Çok Yüksek Olacağını Söylüyor!

Her ne kadar iPhone 14'ün piyasaya çıkmasına daha çok uzun bir zaman olsa da, bu model ile birlikte iPhone ailesinde köklü değişiklikler yaşanacağına dair dedikoduların ardı arkası gelmiyor. Yeni bir sızıntı, serinin fiyat konusunda da şaşırtacağını gösteriyor. Ama bu şaşkınlık pek de iyi bir yönde olmayacak.
Her ne kadar çok ünlü olmasa da, birkaç isabetli sızıntısı ile tanınan LeaksApplePro'nun iddiasına göre iPhone 14'ün ABD fiyatı 799 dolar olacak. Serinin en düşük fiyatlı üyesinin bu model olacağı belirtiliyor. Bu da bir iPhone 14 mini olmayacak anlamına geliyor.
Sızıntılara konu olan bir sonraki telefon ise ailenin yeni bir üyesi olacak olan iPhone 14 Max. Adından da anlaşılabileceği gibi, normal telefonun biraz büyük bir modeli olacak gibi duruyor. Fiyatının ise 899 dolar olacağı belirtiliyor. Bir sonraki telefon olan iPhone 14 Pro ise, LeaksApplePro'nun iddiasına göre 1.099 dolara satılacak.
iPhone 14 Pro, ABD'de 1.099 dolardan başlayacak. iPhone 13 Pro ise 999 dolardanbaşlıyordu. iPhone 14 Pro Max ise 1.199 dolardan başlayacak.
Sızıntılarda depolama kapasitesi konusunda bir bilgi verilmediğinden bunların giriş fiyatı olduğunu ve büyük kapasitelerde fiyatların daha da yükseleceğini tahmin etmek zor değil.
Bu fiyatlar, iPhone 13 fiyatları ile karşılaştırıldığında daha yüksek. Eğer sızıntı doğruysa, iPhone 14 modellerinin iPhone 13'ten bile daha pahalı olacağı kesin gibi görünüyor.
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