İlk iPhone'un Üzerinden 15 Yıl Geçti. Peki, iPhone 1 Nasıl Tanıtılmıştı?

15 yıl önce Ocak ayında Steve Jobs, ilk iPhone'u dünyaya tanıttı ve cep telefonu pazarını sonsuza dek değiştiren bir yenilik dalgası başlattı. Steve Jobs, lansman sırasında "Bugün, Apple telefonu yeniden icat edecek" diyerek bizi bekleyen yeni dönemin de ilk sinyalini vermişti.
iPhone öncesinde cep telefonu pazarına Nokia cep telefonları ve BlackBerry, LG ve Sony Ericsson gibi o dönemin devleri hakimdi. Ama artık devreye Apple girmişti ve iPhone, tamamen farklı görünüyordu.
iPhone'un ilk modeli 9 Ocak 2007'de bir Macworld Konferansında tanıtıldı. Aynı yılın 29 Haziran'ına kadar ABD'de satın alınamayacaktı ve Birleşik Krallık'takiler Kasım ayına kadar beklemek zorunda kaldı.
Steve Jobs, ilk iPhone aşağıdaki gibi tanıtmıştı:
İlk iPhone Neler Sunuyordu?
İlk iPhone'un Türkiye'deki ilk incelemelerinden birine CHIP Online olarak biz imza atmıştık. O zamanlar iPhone için oldukça olumlu bir değerlendirme yapmıştık ve aslında telefonun çok daha fazlasını da yapabileceğini vurgulamıştık.
iPhone 320 x 480 çözünürlüğe sahip 3,5 inç dokunmatik ekranla geliyordu. 115 x 61 x 11,6 mm boyutlarındaydı ve 135 gram ağırlığındaydı.
2MP kamerası dönemi için yeterliydi. İşletim sistemi iPhone OS adını taşıyordu. iPhone OS, 2010'da tanıtılacak iOS'un da ilk temelini atıyordu.
iPhone OS, bir App Store içermiyordu, bu nedenle yerleşik uygulamalarla sınırlıydınız. Bunlara Kamera, Haritalar, Hesap Makinesi, iTunes, Takvim, YouTube, Hava Durumu, Notlar, Telefon, Posta, Fotoğraflar, Hisse Senedi, Saat, Ayarlar ve Safari gibi uygulamalar dahildi.
4GB veya 8GB depolama seçenekleriniz vardı ve 2008'de 16GB'lık bir sürüm daha geldi. Bu cihazların her biri 128MB RAM ile çalışıyordu.
Telefona gücünü veren batarya 1.400 mAh kapasiteye sahipti ve dönemi için oldukça iyiydi.
İlk iPhone, ucuz bir telefon değildi. ABD'de, 4GB modeli için 499 dolar, 8GB modeli için 599 dolar isteniyordu. Buna rağmen ilk yılında altı milyondan fazla satmayı başardı ve dünyanın en popüler akıllı telefon serilerinden biri olarak tarihe geçti.
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