İlk iPhone'un Üzerinden 15 Yıl Geçti. Peki, iPhone 1 Nasıl Tanıtılmıştı?

Steve Jobs'un ilk iPhone'u tanıtmasının üzerinden tam 15 yıl geçti. Peki ama cep telefonu dünyasında büyük bir devrime imza atan ve her şey bir anda değiştiren iPhone 1'i ne kadar hatırlıyorsunuz?