iPhone 8 Hakkında Bildiğimiz 9 Şey

iPhone 8 haberlerinin ucunu kaçırdınız mı? Üzülmeyin, bugün tanıtılacak iPhone 8'den beklediğimiz tüm özellikleri bu yazımızda sıraladık!

iPhone 8 Hakkında Bildiğimiz 9 Şey

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Ataribox Hakkında Bildiğimiz Her Şey!
SpaceX Uzay Elbisesi Ortaya Çıktı!
Apple Watch Series 3 Modeli İçin Yeni Sızıntı!
ZTE'nin Yeni Canavarı Axon Multy Geliyor
Xiaomi Mi MIX 2 ve Mi Note 3 Tanıtıldı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir