iPhone 8, Son LCD Ekranlı iPhone Olmayacak
Apple'ın LCD ekran kullandığı son telefonun iPhone 8 olduğunu, sonraki tüm iPhone'larda OLED kullanacağını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz!
iPhone X, ülkemizde satışa sunuldu ve 6099 TL'lik önerilen fiyatla kullanıcılar tarafından satın alınmaya başlandı. Dünya çapında iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelinin satışları ise, iPhone X beklentisi sebebiyle sekteye uğramış, hatta Apple'ın bir süre sonra bu modellerin üretimini durduracağı konuşulmaya başlanmıştı. Bunun pek çok sebebi var elbette ancak önemli sebeplerden biri de iPhone X'da OLED ekran yer alırken, iPhone 8'lerde LCD panelin kullanılmasıydı. Ancak gelen raporlar, iPhone 8'in son LCD ekranlı model olmayacağını gösteriyor.
Rosenblatt Securities Analisti Jun Zhang'ın yayınladığı yeni raporda yer alan bilgilere göre, iPhone X'da yer alan OLED ekranın iyi olduğu kadar pahalı olduğu yönünde. Bu nedenle iPhone X tercih etmek isteyen kullanıcıların pek çoğu, fiyat engeline takılıyor ve bu sebeple diğer iPhone modellerine yönelmek zorunda kalıyor. Bunun neticesinde de Zhang, Apple'ın gelecek iPhone modellerinde de LCD paneli kullanmaya devam ederek, fiyatı 1000 $ seviyesinin altında tutmak isteyebileceği görüşünde.
Öte yandan iPhone 8 halihazırda sıkışmış durumda. Bir yanda fiyatları düşen iPhone 7'ler, diğer yanda fazlasıyla çekici duran iPhone X varken, iPhone 8 modellerinin tercih edilebilirliği endişe duyulacak seviyede. Eğer Apple, gelecek yeni modelinde de LCD panel kullanır ve fiyatları da 649 $ ila 749 $ arasında tutarsa, bu yılın yeni modellerinden en çok kazanım gören iPhone 7'ler gibi bir geleceği olmayabilir. Buna bağlı olarak Apple'ın iPhone 8'lerin üretimini bir süre sonra rafa kaldırma ihtimali güçlü duruyor. Bunu elbette hep birlikte göreceğiz.
Peki, sizce Apple, LCD ekranlı iPhone'lara devam etmeli mi? Ayrıca bir yanda iPhone X, diğer yanda iPhone 7'ler varken, arada kalan iPhone 8'ler tercih edilir mi?
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın