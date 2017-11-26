iPhone 8, Son LCD Ekranlı iPhone Olmayacak

Apple'ın LCD ekran kullandığı son telefonun iPhone 8 olduğunu, sonraki tüm iPhone'larda OLED kullanacağını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz!

iPhone 8, Son LCD Ekranlı iPhone Olmayacak

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