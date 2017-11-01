iPhone 8 Talebi Çin'de Çok Düşük!

iPhone 8, çok düşük talep nedeniyle Çin'de büyük indirimler alıyor!

iPhone 8 talebi Çin'de çok düşük!

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