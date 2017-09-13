iPhone 8 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Apple, sonunda iPhone 8'i tanıttı. İşte iPhone 8'in tüm özellikleri ve fiyatı!
Apple, uzunca zamandır konuşulan yeni iPhone'ları sonunda tanıttı. Yeni modeller, herkes tarafından beklendiğinin aksine farklı isimlerle karşımıza çıktı. Apple, adeta son anda sızıntılara çalım atarak, yeni modellerini iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olarak tanıttı. Bir diğer bahsi gecen özel telefonu ise, iPhone 8 değil, iPhone X olarak karşımıza çıkarttı. Peki, bunlardan iPhone 8 bize neler sunuyor, özellikleri neler? Şimdi yakından bakalım...
iPhone 8, iPhone 7'nin devamı olarak karşımıza çıkan, ailenin "s" modeli yerine gelen bir diğer üyesi. Tasarım çizgisi olarak da iPhone 7'nin devam niteliğinde olan iPhone 8, ön ve arka yüzüyle cam tasarıma sahip. 4.7 inç boyutunda olan ekranı, 750x1334 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı IPS LCD panelden oluşuyor. iPhone 8'in ekranı 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve ayrıca gövdeye oranı yüzde 65.4 seviyesinde.
iPhone 8'de yeni işlemci yer alıyor. A11 Bionic isimli işlemci 64-bit ve tam 6 çekirdekli. 2 performans çekirdeği, 4 yüksek verimlilik çekirdeği olarak belirtilen bu çekirdekler, selef modele kıyasla sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 75 daha hızlı. iPhone 8'de ayrıca yeni Apple tasarımlı bir GPU da yer alıyor. Yeni GPU, iPhone 7'ye kıyasla yüzde 30 daha hızlı çalışıyor.
iPhone 8'in kamerası da geliştirilmiş, ancak iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'taki ayrım bu modelde de geçerli. iPhone 8'de tek arka kamera yer alırken, iPhone 8 Plus'ta çift arka kamera bulunuyor. iPhone 8'in kamerası 12 MP boyutunda bir lensten oluşuyor. f/.18 diyafram açıklığına sahip olan arka kamera, 28mm odak uzunluğuna ve otofokus, optik imaj sabitleyici, çift tonlu 4 LED flaş gibi detaylar sahip. 4K 60 FPS video kayıt yapabilen arka kamera, ayrıca 240 FPS ağır çekim moduna da sahip.
iPhone 8 Satış Tarihi ve Fiyatı
iPhone 8'in ön kamerası ise 7 MP boyutunda bir lensten oluşuyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera, 1080p 30 kare, ve 720p 240 kare video yeteneği de bulunduruyor. Yine HDR ve panorama özellikleri, ön kamera için de var.
iPhone 8, beklendiği gibi kablosuz şarjı destekliyor. 19 Eylül'de gelecek iOS 11 işletim sistemini kullanıyor ve 802.11ac Wi-Fi'ın yanında Bluetooth 5.0 desteği de bulunduruyor.
Peki, iPhone 8 ne zaman satışa çıkacak ve fiyatı ne olacak? iPhone 8, 22 Eylül'de, 64 GB kapasiteli modeliyle 699 Dolar, 256 GB modeliyle ise 799 Dolar fiyatla satışa sunulacak. iPhone 8, 15 Eylül'de ön siparişe açılacak.
iPhone 8 Teknik Özellikleri
|İşletim Sistemi
|iOS 11
|İşlemci
|Apple A11 Bionic
|Çekirdek
|6
|Ekran Teknolojisi
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.7 inç
|Ekran Çözünürlüğü
|750x1334 px
|Bellek (RAM)
|2 GB
|Dahili Depolama
|64/256 GB
|Arttırılabilir Hafıza
|Yok
|Ön Kamera
|7.0 MP
|Arka Kamera
|12 MP
|Wi-Fi
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|NFC
|Var
|LTE
|Cat16 1024/150 Mbps
|Bluetooth
|5.0
|Boyutlar
|143.5 x 71 x 7.5 mm
|Ağırlık
|148 gram
Ercan Uğurlu
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