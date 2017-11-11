iPhone 8 ve X'in GPS Sorunları Yakında Çözülecek

Apple, yeni iPhone'larında çıkan en ciddi sorunu bir sonraki güncellemede onarmak için kolları sıvadı!

iPhone 8 ve X'in GPS Sorunları Yakında Çözülecek

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