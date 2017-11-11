iPhone 8 ve X'in GPS Sorunları Yakında Çözülecek
Apple, yeni iPhone'larında çıkan en ciddi sorunu bir sonraki güncellemede onarmak için kolları sıvadı!
Bazı iPhone kullanıcılarından gelen şikayetlere göre Apple'ın yeni iPhone 8'i ve iPhone X'i, konumunuzu yanlış belirleyebiliyor. Apple, sorunu bir yazılım güncellemesiyle gidermek üzere çalışıyor.
Apple içerisinden kaynakların Apple Insider'a söylediklerine göre iOS 11.1 ve beta iOS 11.2, "tasnif edilmiş GPS onarımları" ile geliyor. Bu sürümleri deneyen kullanıcılar, sorunun giderildiğini doğruluyorlar. Raporlar doğruysa Apple, yeni bir tartışmayı başından engellemiş olabilir. Özellikle Google'ın yeni Pixel 2 XL'sinde çıkan ekran sorunlarına kıyasla Apple, sorunu ucuz atlatmış gibi görünüyor.
Bu arada yeni yayınlanan iOS 11.1.1, klavyede çıkan ve "i" harfini yazmaya engel olan sorunu gideriyor. Bu sorun, bazı kullanıcılar "i" yazmaya çalıştığında onu "A" harfine ve bir soru işaretine dönüştürüyordu. Bu güncelleme, GPS sorununu onarıyor gibi görünmüyor.
Zeynel A. Öztürk
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