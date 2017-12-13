iPhone, Flickr'a Damgasını Vurdu
Popüler fotoğraf paylaşım sitesinin en popüler kameralar listesinin ilk 10 sırasında, tam 9 farklı iPhone var!
Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşımı sitelerinden biri olan Flickr, platformda 2017'de en çok kullanılan kameraların hangileri olduğunu açıkladı. Şirketin verilerine göre iPhone kameraları, platformun kullanıcılarının %54'ü tarafından kulanılıyor. Bu da Canon ve Nikon markalarının toplam değerinden daha fazla.
Genel tabloda, telefonlar fotoğrafların %50'sini çekiyor, DSLR %33, point & shoot kameralar %12, aynasız fotoğraf makineleri ise %4 popülerliğe sahip.
Telefonların fotoğraf çekimi konusunda bu kadar fazla kullanılıyor olması çok da şaşırtıcı değil. Özellikle son bir kaç yıldır piyasaya sürülen akıllı telefonların fotoğraf makineleri, yüksek seviye dijital kameralara taş çıkartacak kaliteye ulaştı. Yine de profesyonel fotoğrafçılık için DSLR kullananların sayısı az değil. Eğer olağanüstü bir teknoloji bir anda her şeyi değiştirmezse, DSLR makineler en kaliteli fotoğrafları çekmeye devam edecektir.
Flickr'a göre en çok kullanılan 10 cihazın neredeyse tümü farklı iPhone modelleri. İlk üç sırada iPhone 6, iPhone 6S ve iPhone 5S bulunuyor. Listede iPhone olmayan tek cihaz Canon 5D Mark III, o da 9'uncu sırada bulunuyor. Canon, en çok kullanılan ikinci marka olsa da, en popüler 100 cihaz içerisinde sadece 23 adet Canon cihaz bulunuyor. Nikon ise bu listeye 18 ürünüyle girmeyi başarmış durumda.
Bu arada Samsung'un, Galaxy S7, S6 ve S5 ile, en çok kullanılan markalar listesinin dördüncü sırasında olduğunu belirtelim. Sekizinci sırada Motorola yer alırken, onuncu sırayı LG alıyor. Ancak bu sıralamalar, Android kullanıcılarının Flickr'ı pek de benimsemediğini ispatlayacak kadar düşük oranlara denk geliyor.
Ali Ruhi Öztürk
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