iPhone'lar İçin 2020 Müjdesi Geldi!

Yeni bir rapor, iPhone'larda ekran içi parmak izi sensörü bekleyenleri heyecanlandıracak ipuçları veriyor!

Apple 2020'de Ekran İçi Parmak Sensörüne Geçebilir

Yeni bir rapor, Apple'ın ekran içi parmak izi algılayıcısını 2020'deki iPhone'da kullanacağını söyledi. Bu iddia daha önce Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılmıştı.

Yeni rapora göre Apple, Tayvanlı dokunmatik ekran üreticisi GIS ile bir görüşme yapacak ve iPhone'un ekran altı parmak sensörü hakkında konuşacak. Apple'ın bu teknolojiyi içeren iPhone modelini gelecek sene piyasaya sürmeyi planladığı iddia ediliyor. Önceki dedikodularda olduğu gibi Apple'ın Qualcomm'un ürettiği ultrasonik parmak izi sensör sistemini kullanması bekleniyor. İlginç biçimde Qualcomm, bugün yeni bir parmak izi sensörünü de duyurdu.

Kuo'nun tahmini, teknolojinin 2021'deki iPhone'da kullanılacağı yönündeydi. Yeni rapor da planların 2021'e kalma ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

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