iPhone, Kendi Evinde Yine 1 Numara

Samsung dünya genelinde en çok telefon satan şirket olabilir. Ama iPhone'lar, kendi evlerinde tahtı kimseye bırakmıyor!

iPhone, kendi evinde yine 1 numara

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