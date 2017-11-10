iPhone, Kendi Evinde Yine 1 Numara
Samsung dünya genelinde en çok telefon satan şirket olabilir. Ama iPhone'lar, kendi evlerinde tahtı kimseye bırakmıyor!
Strategy Analytics'in yeni bir raporuna göre Apple, senenin üçüncü çeyreğinde de ABD akıllı telefon piyasasındaki zirvedeki yerini korudu. Firma, seneden seneye sevk ve piyasa payındaki hafif bir düşüşe rağmen hâlâ %30.4 paya sahip. Geçen sene 13 milyon iPhone sevk edilirken, bu sene 12 milyon ürün sevk edildi.
Eylül ayında çıkan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için talep biraz sorun olmuştu çünkü insanlar iPhone X'i beklemeyi tercih ettiler. Şimdi iPhone X piyasaya çıktığı için, Apple dördüncü çeyrekte ürün sevklerinde artış yaşayabilir, özellikle de yılbaşı sezonunda...
Samsung, 9.9 milyon ürün sevki ve %25 piyasa payıyla ikinci sıradaki yerini korudu, geçen sene ise bu sayı 9.7 milyondu. ABD'de ikinci sırada olsa da, Koreli firma hâlâ dünya çapındaki akıllı telefon sevklerinde lider durumda.
LG, ZTE ve Motorola, ilk beş içerisindeydi, ama Motorola'nın sevkleri ABD'de 1.1 milyondan 2.1 milyona, yani iki katına çıktı. Amerika piyasasının %5'ini ele geçiren firma, oldukça fazla yol kat etmişe benziyor.
H. Hüseyin Öztürk
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