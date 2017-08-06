iPhone SE 2, Ne Zaman Gelecek?
iPhone SE 2'nin yükseltilmiş bir işlemci ve daha iyi donanımla geleceği bilinen bir gerçek. Peki ama ne zaman?
iPhone SE, küçük boyutlu güçlü telefon arayanlar için güzel bir sürpriz olmuştu. Ama telefon piyasaya çıktığından beri, Apple'ın bu düşük fiyatlı seriyi devam ettirip ettirmeyeceği büyük merak konusuydu.
Neyse ki görünüşe bakılırsa Apple, yükseltilmiş bir iPhone SE 2'yi 2018'in ilk çeyreğinde çıkarmayı düşünüyor. Haberin kaynağı, CNA ile konuşan yerli kaynakları kaynak gösteren Focus Taiwan.
Kaynaktaki bilgiye göre iPhone SE 2, Hindistan'da Wistron diye bir firma tarafından üretilecek, bu da Tekz24'ün 1 Ağustos'taki haberi ile uyuşuyor. Wistron haberlere göre yeni nesil iPhone SE için üretim merkezini büyütme sürecinde.
İlginç bir detay de Wistron'un görünüşe bakılırsa iPhone SE 2'yi başka yerde piyasaya sürmeden önce ilk olarak Hindistan'da piyasaya sürecek olması.
iPhone SE 2'nin özelliklerine gelince, Tekz24'ün söylediğine göre iOS 11'e sahip olacak (tabii ki) ve dört çekirdekli A10 işlemcisi olacak.
Depolama alanı olarak 32GB ve 128GB seçenekleriyle geleceği söyleniyor.
Diğer söylentilerdeki özellikler arasında 12MP arka kamera ve 5MP ön kamera var.
Tekz24 çok güvenilir bir kaynak olmadığı için bu bilgilere şüpheyle yaklaşmanız doğru olacaktır, ama özellikler pek abartı olmadığı için isabetli olma ihtimali yüksek.
iPhone 8'in çok yüksek fiyatlı olma ihtimalini düşününce, Apple'ın iPhone SE 2 gibi daha cüzdan dostu bir cihaza da sahip olması herkes için iyi olacak bir şey.
H. Hüseyin Öztürk
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