iPhone SE 2, Ne Zaman Gelecek?

iPhone SE 2'nin yükseltilmiş bir işlemci ve daha iyi donanımla geleceği bilinen bir gerçek. Peki ama ne zaman?

iPhone SE 2, 2018'in başında gelebilir!

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