iPhone X Çentik Trendi Sıradan Oldu!
Henüz 6 ay önce, iPhone X ile hayatımıza giren "çentik" modası, kısa süre içinde çok sıradan bir şey haline geldi!
- Ali Ruhi Öztürk
Ekran üzerinde kamera ve diğer algılayıcılar için çentik tasarımı ilk olarak Essential tarafından PH-1 akıllı telefonu ile başladı. Ardından Apple aynı fikri iPhone X üzerinde uyguladı. En başta akılları karıştıran bu tasarım kararı daha sonra ilgiyle ve hatta hayranlıkla karşılandı. Ancak Mobile World Congress'te gördüğümüz yeni bir çok çentikli telefon, trendin bayat bir tat vermesine sebep oldu.
Örneğin Asus, Zenfone 5'in tasarımına sadece çentik eklemekle kaldmadı, telefonu baştan aşağı iPhone X'e benzer yapmaya çalıştı. Dünyadaki en büyük beşinci telefon üreticisi Oppo ise R15'i geliştirdi. İddialara göre LG G7'nin tasarımı da iPhone X'in trendini takip edecek. Huawei ve OnePlus da söylentiye göre bir sonraki amiral gemilerini bu modaya uyduracak. Eğer yakın gelecekte çentikli Pixel, Galaxy ve Moto telefonlar görürsek şaşırmayacağız.
Telefonlar, ön yüzlerinde kamera ve diğer algılayıcılar için mutlaka bir alana ihtiyaç duyuyor. Çentik trendi de oldukça mantıklı bir tasarım çözümü, ancak görünüşe bakılırsa en başta çok ilgi görmesinin sebebi sadece farklı olmasıydı. Vivo'nun çerçevesiz ve çentiksiz konsept telefonları, gelecekte nasıl telefonlar kullanacağımıza dair umut veriyor, ancak şimdilik maalesef satışa sunulmak için hazır değiller.
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