iPhone X İçin Face ID "Kandırma" Vakaları Artıyor!

iPhone X'da yer alan Face ID'nin kandırılabildiğine yönelik videolar artıyor. Ancak yeni gelen bu video, "yok artık" dedirtecek cinsten!

iPhone X için Face ID "kandırma" vakaları artıyor!

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