iPhone X ile Akıllı Telefon Satışları Artabilir!

Son çeyrekte iPhone X ile akıllı telefon satışlarının artması beklenirken, Samsung için pek de parlak bir tablo çizilmiyor.

iPhone X ile iPhone satışları artacak!

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