iPhone X ile Akıllı Telefon Satışları Artabilir!
Son çeyrekte iPhone X ile akıllı telefon satışlarının artması beklenirken, Samsung için pek de parlak bir tablo çizilmiyor.
Akıllı telefon satışları dünya çapında büyümeye devam ediyorlar ve özellikle Apple telefonların satışlarının bu sıralar daha da hızlanması bekleniyor.
TrendForce'un yaptığı araştırmaya göre, son çeyrekteki geçen seneye göre artış %6'ydı. Araştırma firmasının söylediğine göre, bu artış devam edecek ve senenin son çeyreğinde %6.3 yükseliş bekleniyor.
Araştırmanın sonucunda özellikle Çinli firmalar çok başarılı görünüyorlar ve geçen seneye göre %20 yükselişe sahipler. En üstte Samsung, Apple, Huawei, Oppo ve Vivo bulunuyor, hızlı yükselen Xiaomi ise altıncı sırrada. TrendForce, Çinli firmanın önümüzdeki çeyrekte %10 gibi büyük bir oranda büyümesini bekliyor.
iPhone X Satışları
Zirvedeki üreticilerin performansına bakınca, durum biraz karışık. Önümüzdeki çeyrekte Samsung'un geçen seneye göre satışlarının düşmesi bekleniyor, sebebi ise yeni çıkan iPhone X.
Apple'ın satışları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'un çıkışlarıyla artmıştı ama aynı zamanda iPhone X'in gecikmesi satışlarda düşüş de yaptı. Şimdi iPhone X çıktığı için son çeyrekte mutlaka Apple satışlarında bir yükseliş olacaktır. TrendForce, bu dördüncü çeyrek için iPhone üretim sayısının 81 milyonu bulacağını ve bunların %33'ünün iPhone X olacağını tahmin ediyor.
H. Hüseyin Öztürk
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