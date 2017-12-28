iPhone X ile Yüzünü Böyle Sildi!

Bir geliştiricinin iPhone X ile yaptığı bu numara hiçbir işe yaramaz gibi görünse de, ilginizi çekebilir!

iPhone X ile Yüzünü Böyle Sildi!

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