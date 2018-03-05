iPhone X Klonu ile Hayatta Kalmaya Çalışan Firma
MWC'de görülen ilginç iPhone X klonunun hikayesi: Görünüşe bakılırsa, klonun yapımcısı firmanın tek amacı hayata tutunmak...
- H. Hüseyin Öztürk
Leagoo isimli Çinli bir firma, MWC'de tanıttığı iPhone X görünümlü ucuz Android telefonu ile dikkatleri üzerine topladı. Bu arada cihazın ismi de, Samsung'un amiral gemisi telefonunun ismi, yani S9.
Bu tip klonlar her zaman endüstrinin parçası oldu. eBay gibi siteleri dolduran böyle cihazlar, satın alanları hep hayal kırıklığına uğrattı. Bu yeni S9, klon cihazlar arasında en sonuncusu ama görünüşe bakılırsa, bu cihazı piyasaya getiren şeyler basitçe popüler tasarımların ününden faydalanmak değil. Bir seri ürün yapıp, Tottenham Hotspur FC ile sponsorluk anlaşması yapacak kadar kaynakları olan bir firma için bu kadar bariz bir kopyalamaya gitmek tuhaf görünüyor.
S9'a biraz daha yakından bakacak olursak, cihaz, Android'in epeyce bug'lı bir versiyonunu çalıştırıyor. Bu tarz yazılım sorunlarının piyasaya çıkarılmadan halledilmesi lazım, ama aslına bakacak olursanız bu, tam da 150 dolarlık bir iPhone klonundan bekleyeceğiniz kalite.
Çentik hemen hemen doğru boyutta, arkadaki 13+2MP çift kamera az çok yerinde görünüyor, tabi çok kaliteli resimler çektiğini söyleyemeyiz. Anlayacağınız Leagoo S9, tamamlanmamış gibi görünen ve pek heyecan verici bir yönü olmayan basit bir akıllı telefon.
Adil olmak gerekirse Leagoo, orijinal görünümlü telefonlar da üretiyor. Peki bu iPhone klonunun anlamı ne? Leagoo'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Zhijie Xie'nin söyledikleri, durumu biraz daha açığa kavuşturuyor. Anlaşılan, Leagoo için ara sıra bir klon telefon çıkarmak sadece piyasa trendlerinden faydalanmanın bir yolu değil. Xie, özellikle Leagoo gibi küçük firmaların hayatta kalmak için bazen böyle şeyler yapmak zorunda olduğunu söylüyor.
Buradan anlıyoruz ki S9, firmanın gelecekte belki daha iyi ve orijinal telefonlar yapabilmesi için piyasaya tutunma yöntemi.
Sonuç olarak S9, hesaplı bir telefon olarak bakacak olursak aslında fiyatından beklenecek performansı sunan "normal" bir akıllı telefon. Olması gerektiğinden çok geride olduğunu hissettirme sebebi, iPhone X gibi bir amiral gemisinin görünüşüne sahip olması.
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