iPhone X, Samsung'un Evinde Tükendi!

iPhone X'in ön sipariş stoklarının Samsung'un evi Güney Kore'de tükenme hızı, herkesi şaşırtacak cinsten...

iPhone X, Güney Kore'de 3 Dakikada Tükendi!

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