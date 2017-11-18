iPhone X, Samsung'un Evinde Tükendi!
iPhone X'in ön sipariş stoklarının Samsung'un evi Güney Kore'de tükenme hızı, herkesi şaşırtacak cinsten...
iPhone X'in satışa sunulduğu ülkelerin çoğunda stok sorunu yaşanıyor. Stokların tekrar dolmasının 5 - 6 hafta sürebileceği tahmin edilse de durum Avrupa'nın bazı bölgelerinde biraz iyileştirildi.
Güney Kore'deki en büyük mobil hizmet sağlayıcısı olan SK Telecom, ayırdığı iPhone X'lerin ön sipariş başladıktan sonra üç dakika içinde tükendiğini söylüyor. Firma geçen sene iPhone 7'nin 20 dakikada tükendiğini görmüştü. Firma, gri iPhone X'in ise sadece bir dakikada sıfırı tükettiğini söylüyor.
Yonhap News'a konuşan mobil sağlayıcı, elindeki iPhone X stokunun iPhone 8 satışa çıktığındaki stokun yarısından az olduğunu söylüyor. Sağlayıcı kaç iPhone X'i ön siparişe sunduğunu açıklamıyor ancak sektör gözlemcileri yaklaşık 150.000 adet iPhone X'in satışa sunulduğunu düşünüyor.
iPhone X yüksek fiyatına ve Güney Kore'de Amerika'dakinden daha pahalı olmasına rağmen ilgi odağı olmayı başarmış durumda. ABD'de 999 dolara satılan iPhone X'in 64GB'lık sürümü Güney Kore'de 1237 dolara satılıyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın