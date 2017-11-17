iPhone X, Time'ın En İyi İcatlar Listesinde
iPhone X, dünyaca ünlü yayının "2017'nin En İyi İcatları" listesine girmeyi başardı!
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone X, Time dergisi tarafından 2017'nin en iyi 25 icadından biri olarak seçildi. Telefon, Time tarafından "daha akıllı akıllı telefon" sözcükleriyle nitelendirildi.
3 Kasım'da tüm dünyaya duyurulan telefon, tasarım açısından 2007'de tanıtılan ilk iPhone'dan bu yana en köklü değişiklikleri yaptı. Dokunmatik home düğmesini kaldıran telefon, parmak izi sensörünü de kaldırdı ve bunun yerine Face ID yüz tarama teknolojisini sunmaya başladı.
Apple'ın donanım mühendisliği bölümünün başındaki Dan Riccio, "iPhone X, aslında ilk günden beri yapmak istediğimiz telefon," diyor. iPhone X çıkışından bu yana birkaç küçük sorun yaşasa da, çoğunlukla olumlu yorumlar almayı başardı ve çıkışının gayet başarılı olduğu söylenebilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın