iPhone X Üretimi Yarıya Düşürülebilir!

Son günlerde iPhone X'in satışlarının iyi gitmediğine dair dedikoduların arasına şimdi de bu rapor eklendi!

iPhone X Üretimi Yarıya Düşürülebilir!

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