iPhone X'e "Kaşla Oynanan" Oyun!
Kaşlarınızla oyun oynamanız, iPhone X ve bu yeni oyun sayesinde artık mümkün!
6 bin liralık telefonunuzu kaşınızla kontrol edeceğiniz anı bekleyenlerden misiniz? Daha fazla beklemenize gerek yok çünkü "Rainbrow" adlı uygulama (türetilen kelimeye dikkat) TrueDepth kamera ve ARKit artırılmış gerçeklik plaformunun yardımıyla yüzünüzü terletecek bir deneyim sunuyor.
Washington Üniversitesi bilgisayar bilimi mezunu Nathan Gitter'ın geliştirdiği oyun, Frogger'a benziyor ancak oyunda Pride bayrağı benzeri bir arka plan üzerinde bir gülen yüz emojisini zıplatmaya çalışıyorsunuz. Oyunda amaç, sol taraftan gelen diğer emojilerden kaçmak. Gitter, yakında oyuna bir çoklu-oyuncu modu ekleyeceğini de söylüyor.
Oyunu kontrol etmek için kaşlarınızı yukarı ve aşağı doğru hareket ettirmeniz gerekiyor. iPhone X'in çentiği için güncellenen uygulamaları ve ARKit'e özel uygulamaları görsek de hiçbirinin Rainbrow'a benzemediğini düşünüyoruz.
iPhone X'in Face ID yetenekleri bazı güvenlik endişelerine yol açmıştı ancak Rainbrow, TrueDepth verilerinin sadece oyunu kontrol etme amaçlı kullanıldığını söylüyor.
Rainbrow gereksiz bir oyun gibi görünse de gelecekte yüzünüzle kontrol edilen başka oyunların da çıkmasını bekleyebilirsiniz.
Apple App Store'dan indirin: Rainbrow
Zeynel A. Öztürk
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