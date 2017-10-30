iPhone X'i Sızdıran Kızın Babası Kovuldu!
Hafta sonu YouTube'ta paylaştığı "iPhone X videosu", Apple çalışan olan babasını işinden etti!
iPhone X, hafta sonu Brooke Amelia Peterson tarafından videoa kaydedilmiş ve YouTube'a yüklenmişti. Görüntülerin Apple'ın Cupertino'daki tesislerinde, kafeteryada kaydedildiği anlaşılıyordu. Video, Apple'dan gelen talep karşısında Peterson tarafından kaldırılmıştı.
Peterson'un amatör inceleme videosu Apple'ın Eylül'deki tanıtımında gördüklerimizden fazlasını söylemiyordu ancak Notlar uygulamasında henüz piyasaya sürülmemiş olan ürünlerin kod isimleri, istenmeden ortaya çıktı. Peterson, YouTube'a yüklediği yeni videoda babasının Apple tarafından işten çıkartıldığını söyledi. Kötü bir niyeti olmayan Peterson'un videoyu çekerken Apple'ın ilkelerini çiğnediğinden haberi yoktu ve kızın babası, izinsiz videonun sorumluluğunu tam olarak üstlendi.
Brooke Amelia Peterson, yaşananlar sonrasında şunları söyledi:
"Günün sonunda Apple için çalışıyorsanız, ne kadar iyi bir insan olduğunuz fark etmiyor. Bir kuralı çiğnerseniz, buna hiç toleransları yok."
Mühendis için şansız bir olay olsa da Peterson, Apple'dan nefret etmediğini ve ürünlerini almaktan vazgeçmediğini söylüyor. Olay, Apple'da ve diğer teknoloji firmalarında çalışanların sosyal medyada paylaştıklarına çok dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oldu.
Zeynel A. Öztürk
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