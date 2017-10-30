iPhone X'i Sızdıran Kızın Babası Kovuldu!

Hafta sonu YouTube'ta paylaştığı "iPhone X videosu", Apple çalışan olan babasını işinden etti!

iPhone X'i Sızdıran Kızın Babası Kovuldu!

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