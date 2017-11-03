iPhone X'in 2018'de Sevk Edilmesi Planlanıyordu
iPhone X'in bugün ABD'de satışa çıkacak olmasını, Apple'ın yorulmadan çalışmasına borçlu olduğumuz ortaya çıktı!
Bir Apple temsilcisi ile yapılan röportajda, iPhone X'in aslında 2018'de piyasaya sürülmesi planlandığını ve şu anki sevk tarihinin olması gerekenden çok daha erkan olduğunu söyledi. 3 Kasım 2017, Cuma günü piyasaya sürülecek olan telefonun çıkış tarihi, Apple'ın Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Dan Riccio'nun Mashable'a yaptığı açıklama göre aslında 2018'de olması planlanıyordu.
Tahminlere göre, Apple'ın iPhone X'in sevkini hızlandırması ve üç farklı iPhone modelini aynı anda piyasaya sürmesinin sebebi, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'a olan dikkati arttırmak içindi.
Ricco, şirketin iPhone X gibi yeni teknolojilerle donatılmış modern bir cihazın derin testlerden geçirilimeden önce aceleyle piyasaya sürülmesinin riskini niye aldıklarını açıklamadı. Tahminler arasında Samsung Galaxy S8, Note8 ve LG V30'un çevçevesiz telefon ihtiyacını karşılamadan önce yeni iPhone'u piyasaya sürmek var.
Ricco, son dakika tasarım değişikliklerinin olmamasının zaman eksikliğinden dolayı olduğunu söyledi. Hatta ona göre iPhone X'in şu anki tasarımı gelişim sürecinin en başlarında kilitlenmişti.
Bu röportajda öğrendiğimiz en ilginç bilgilerden biri de, ekibin parmak izi okuyucusunu nereye yerleştirecekleri konusunda hiç zaman harcamamış olması olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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