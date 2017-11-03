iPhone X'in 2018'de Sevk Edilmesi Planlanıyordu

iPhone X'in bugün ABD'de satışa çıkacak olmasını, Apple'ın yorulmadan çalışmasına borçlu olduğumuz ortaya çıktı!

iPhone X'in 2018'de Sevk Edilmesi Planlanıyordu

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