iPhone X'in Çentiğini Android'e Getirin!
Android kullanıcıları... iPhone X'in çentiğine kıskançlıkla bakıyorsanız artık üzülmeyin; onu kendi telefonunuza da getirebilirsiniz!
Android'li bir telefonunuz varsa ve iPhone X'in yeniliklerini kıskançlık içerisinde izliyorsanız, en azından bir özelliği kendi telefonunuza getirebilirsiniz.
iPhone X'in ekranını kısmen kapatan "çentik" aslında çok sayıda iPhone sahibini fazlasıyla sinir etmiş durumda. Buna rağmen çentiği telefonunuza taşıyıp, bu hissi kendiniz de tatmak istiyorsanız, deneyebileceğiniz yeni bir uygulama var. XOutof10, Android Ice Cream Sandwich ve üzerinde çalışıyor ve iPhone'un ikonik çentiğini telefonunuzda taklit ediyor.
Sahte çentiğin görüntüsü dışında pek bir işlevi yok ancak arkadaş çevrenize bağlı olarak telefonunuzda bu çentiği görenlerle sohbet etmeye başladığınızı fark edebilirsiniz. Elbette niyetiniz iPhone X sahiplerini birazcık daha sinir etmek de olabilir.
Uygulama, Google Play ve GitHub üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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