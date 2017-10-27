iPhone X'in Çıkışı "Bir Felaket" Olacak!
Yeni bir iddia, daha önce duyduğumuz şeyi ısrarla tekrarlıyor: iPhone X, çıktığı tarihte çok kısıtlı sayılarda gelecek!
iPhone X'e sahip olmak istiyorsanız, 3 Kasım'daki satış tarihini hafızanıza kazıyın çünkü yeni gelen bilgiler, iPhone X'in çıkışının bir "felaket" olacağını söylüyor.
Techradar'a popüler bir telefon satıcısından ulaşan bilgiye göre iPhone X, çıkış tarihinde çok kısıtlı sayılarda satışa sunulacak ve bu çıkış, bir "felaket" olacak. Sitenin kaynağı, şunları söylüyor:
"Tavsiyemiz, yeni iPhone'u istiyorsanız bir an önce ön sipariş vermeniz. Telefon muhtemelen hızla tükenecek ve bazı satıcılara çok az miktarda iPhone sağlandığını biliyoruz. Çok az miktarda. Yeterli stoğun oluşması Ocak veya Şubat'ı bulabilir."
Bununla birlikte iPhone X'in yüksek fiyatı, sanılan yüksek talebin oluşmasına engel olabilir. Ancak şu ana dek iPhone X'e olan ilgi oldukça yüksek gibi görünüyor. Yani iPhone X'e mutlaka sahip olmak istiyorsanız, bir Apple Store önünde sabahlamanız muhtemelen en iyi seçenek
Zeynel A. Öztürk
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