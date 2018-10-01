iPhone XS Düştüğünde Kırılıyor mu?
Apple'ın yeni ve pahalı telefonları iPhone XS ve iPhone XS Max ne kadar yükseklikten düşerse kırılır? İşte cevabı...
Apple, bu ay iPhone XS ve iPhone XS Max'i tanıttı ve fanlarıyla buluşturdu. Uzun zamandır merak edilen yeni amiraller pek çok yetenekli özellik içeriyor ve pek çok alanda ilk olma özelliği taşıyor. Buna fiyatlar da dahil elbette. Ülkemizde uçuk fiyatlarla satın alınabilecek olan iPhone XS ve iPhone XS Max, peki ne kadar dayanıklı?
Apple, iPhone XS ve iPhone XS Max'i bir akıllı telefonda yer alabilecek en dayanıklı cam ile donattığını iddia ediyor. Elbette bunu test etmek fazlasıyla cesaret isteyen bir iş, zira telefonların fiyatları bir hayli yüksek. Ancak Tom's Guide bu cesareti göstermiş ve yeni iPhone XS'leri düşme testine tabi tutmuş. Bu arada her ne kadar Apple bunu söylemese de, muhtemelen iPhone XS ve iPhone XS Max telefonlarında Gorilla Glass 6 ekran korumasını kullandığını da belirtelim.
iPhone XS ve iPhone XS Max'e kademe kademe düşme testi uygulayan Tom's Guide, her iki telefonu da önce bel seviyesinden, sonra da boy seviyesinden sert zemine yüzüstü bırakarak test ettikten sonra çıtayı yükselterek 11 metreye ve 20 metreye kadar çıkıyor. Peki, sonuç ne? Hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın