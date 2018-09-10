iPhone XS, İddialı Bir Face ID ile Gelebilir!

Face ID, iPhone XS'deki en fazla geliştirilen öğe olabilir. İşte Face ID 2'den beklenenler...

iPhone XS, iddialı bir Face ID ile gelebilir!

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