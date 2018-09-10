iPhone XS, İddialı Bir Face ID ile Gelebilir!
Face ID, iPhone XS'deki en fazla geliştirilen öğe olabilir. İşte Face ID 2'den beklenenler...
iPhone X ile beraber Touch ID'yi bir kenara atıp Face ID'ye geçiş yapan Apple, akıllı telefonlarda yüz tanıma sistemlerinde önemli bir aşama kaydetmişti. Artık hemen hemen her akıllı telefonda görmeye başladığımız yüz tanıma sistemi, yine de güvenlik konusunda iPhone X kadar iddialı değil. Zira diğer yüz tanıma sistemlerini atlatmak daha kolay. Apple, benzer sistemi tanıtacağı yeni telefonu iPhone XS'te de kullanacak. Ancak yeni modeller ile bu konuda işleri daha öteye taşıyabilir.
Face ID, halihazırda fazlasıyla başarılı şekilde çalışıyor. Ancak yine de pek çok kullanıcının bu yöntemi Touch ID'den daha hantal bulduğu aşikar. Zira yüz tanıma süresi, Touch ID'den daha uzun sürebiliyor. Öte yandan ışık durumu, telefona baktığınız açı ve telefonu yüzünüze tuttuğunuz mesafe de bunda etkili faktörler. Ancak Apple'ın Face ID 2'de bu konularda bir şeyler yapacağı kesin gibi.
iPhone XS'de yer alacak olan Face ID 2 sisteminde beklenenler ise şöyle:
Daha hızlı
iPhone XS'de kesinlikle daha hızlı bir yüz tanıma sistemi ile karşılaşmayı umuyoruz. Zira Apple, 2015 yılında tanıttığı iPhone 6S'de yer verdiği Touch ID 2 sensöründe, ilk jenerasyona kıyasla daha hızlı bir sensöre imza atmıştı. Bu anlamda Face ID'nin de iPhone XS'de yeni nesle kavuşacağını düşünüyoruz.
Çoklu yüz desteği
Bilindiği gibi Touch ID, 5 farklı parmağa kadar tanıma yapabiliyordu. Ancak Face ID'nin tek yüzlü sistemi, tek kullanıcı deneyiminden yana. Elbette akıllı telefon kişisel bir kullanım alanı. Ancak bu sensör, özellikle iPad'ler için yeniden optimize edilerek çoklu yüz desteğine kavuşabilir. Öte yandan iOS 12'nin Face ID için sunacağı ikinci yüz eklemesi ile bu hareket, iPhone XS ile start alabilir.
Daha geniş açılar
Face ID'de yer alan kızılötesi TrueDepth kamera farklı açılardan yüz tanıyabiliyor. Ancak yine de bazı açılar bazen sıkıntı yaşatabiliyor. Özellikle telefon masa üzerindeyken yüzünüzü tanıtmak bir hayli zor olabiliyor.
Daha yakın menzil
Face ID, iPhone X'da ortalama kol mesafesine göre ayarlanmış durumda. Yani sensör, en iyi okumayı kol mesafesi üzerinden yapabiliyor. Ancak telefona her zaman bu mesafeden bakmıyorsunuz ve özellikle yataktayken veya farklı senaryolarda, yüzünüzü daha yakından tanıtmak durumunda kalabiliyorsunuz. Bu da iPhone XS'de çözülmesi gereken bir nokta.
Büyük değişiklik için bir fırsat
Evet, Face ID, ilk nesliyle gerçekten etkileyici bir olaya imza attı. Ancak dediğimiz gibi bazı noktalarda sıkıntıları da yok değil. Bizce Apple, tüm bunları yeni telefonlarında değerlendirmeli ve karşımıza daha iyi bir Face ID sistemi ile çıkmalı. Elbette tüm bunlar hakkında düşünüp düşünmediğini, yakın zamanda yapılacak etkinlikten önce öğrenemeyeceğiz.
Ercan Uğurlu
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