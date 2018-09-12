iPhone XS Max Hakkında Her Şey

Yeni iPhone'lardan en pahalısı iPhone XS Max, Apple'ın büyük ekranlara karşı koyamadığını ispat etti! İşte XS Max ve sundukları.

iPhone XS Max Hakkında Her Şey

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Çok özel bir inkjet: Brother MFC-T910DW!

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Valve, İlk Sansürsüz Oyunu Steam'e Kabul Etti
Diğerlerinin aksine Pinterest son hızla büyüyor
Canlı: Apple'ın 2018 iPhone Etkinliği
Apple'ın 2018 Etkinliğinden Beklediklerimiz!
EA, "Gereksiz Sansür" Tepkilerine Yanıt Verdi!

İlginizi çekebilir