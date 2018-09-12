iPhone XS Max Hakkında Her Şey
Yeni iPhone'lardan en pahalısı iPhone XS Max, Apple'ın büyük ekranlara karşı koyamadığını ispat etti! İşte XS Max ve sundukları.
Apple'ın yeni nesil telefonları iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile bugün tanıştık. 6,5 inç'lik devasa ekranıyla şaşırtan iPhone XS Max, 5,5 inç'lik iPhone 8 Plus ve 6,4 inç'lik Galaxy Note 9'dan bile büyük bir ekrana sahip.
Apple'ın tablet boyutlarına yaklaşan bir telefon üretmesi, firmanın büyük telefonları artık iyice kabul ettiğinin bir itirafı. Çok büyük ekranlı diyebileceğimiz telefon, her şeye rağmen aşırı büyük değil çünkü ekranın büyüklüğü, daha çok cihazın boyunu uzatmış. Bu yüzden tutuşu, muhtemelen önceki Plus'lardan çok daha zor olmayacak.
XS Max, iPhone XS gibi yeni bir kamera sistemiyle karşımıza çıkıyor. Arka yüzünde geniş açılı ve telefoto lenslere yer veren cihaz, yine 12MP'lik OIS destekli sensörlerle geliyor. Bununla birlikte geniş açılı kamera artık daha geniş piksellere sahip ve telefoto lens, daha geniş bir diyaframla geliyor. Yani iki kameradan da daha iyi bir düşük ışık performansı beklenebilir. Ön yüzdeki selfie kamerası ise iddiaya göre daha hızlı ancak diyafram ve megapiksel rakamlarında değişiklik yok.
Daha önemli bir değişiklik ise Smart HDR ile yeni iPhone sahiplerinin girecek. Smart HDR, birden fazla fotoğrafı aynı Google Pixel'in yaptığı gibi bir araya getirerek yüksek dinamik aralığa sahip bir görüntü oluşturuyor. Böylece ortaya çok canlı bir fotoğraf çıkıyor.
Portre modu artık özneyi arka plandan otomatik olarak ayırıyor ve arka planı bulanıklaştırıyor. Arka planın ne kadar bulanık görüneceğini değiştirebiliyorsunuz.
Çift SIM desteği, Apple'ın entegre e-SIM tekniğiyle sunuluyor. Yani çift SIM'den faydalanmak için mobil sağlayıcınızın e-SIM'i desteklemesi gerekecek. Yine de daha önce böyle bir şey sunmayan Apple için önemli bir adım. Bu işlevin ilk günden değil, bir güncellemeyle sonbaharda geleceğini de söyleyelim. Fiziksel çift SIM desteği, etkinlikte yapılan açıklamaya göre sadece Çin için sunulacak.
iPhone XS Max, iPhone X'e kıyasla yaklaşık bir buçuk saat daha uzun pil ömrü sunuyor. 64GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle gelen cihaz, ilk kez 512GB'ı bir iPhone'da sunuyor. Bununla birlikte 512GB depolama alanı sunan ilk firma Apple elbette değil.
64GB iPhone XS Max'in fiyatı 1.099 dolar olarak açıklandı. 256GB modelin fiyatı 1.249, 512GB modelin fiyatı ise 1,449 dolar olacak. iPhone XS'yi beğendiyseniz, umarız para biriktirmeye çoktan başlamışsınızdır çünkü ülkemizdeki fiyatının pek hesaplı olmayacağı belli.
Zeynel A. Öztürk
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