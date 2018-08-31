iPhone XS ve Apple Watch 4 Göründü!
Tanıtımına çok yaklaştığımız iPhone XS ve Apple Watch 4, internete sızdı!
İnternette yeni ortaya çıkan kareler, birkaç gün sonra tanıtılacak olan 5,8 inç'lik ve 6,5 inç'lik OLED iPhone'ları gözler önüne seriyor olabilir.
9to5Mac'in paylaştığı görüntülerde iPhone X'e benzeyen bir çift telefon görüyoruz. İki telefonun da çentikli ve "çerçevesiz" bir tasarımla geldiği söylenebilir. 6,1 inç'lik üçüncü iPhone ise görüntülerde yer almıyor. Bu karelerin Apple hayranları tarafından yapılmış bir çizim olmadığını belirtmekte fayda var. Yine de görüntülerden çok fazla şey anlamak mümkün görünmüyor.
Gösterilen telefonların iPhone XS adıyla gelme ihtimali var ancak bu da kesin değil. Daha önceki iddialar, Apple'ın yeni telefonlarından ikisinin, muhtemelen yukarıda gördüklerimizin Apple Pencil desteğiyle gelebileceğini söylemişti.
Apple Watch'tan İlk Kare
Apple Watch 4'ün konuşulan "çerçevesiz" ekranını yeni sızıntı sayesinde görme şansı bulduk. Yine 9to5Mac'ten gelen kare, yeni Watch'un önceki sürüme göre daha az çerçeveye ve daha çok bilgiye sahip olduğunu gösteriyor.
Ekran büyümüş görünse de, saatin boyutlarında bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor. Böyle bir durumda daha önce satın aldığınız Apple Watch kayışları, yeni Watch 4'te de çalışabilir. Bununla birlikte dijital crown ve yan düğme, eskisinden biraz farklı görünüyor ve aralarında bir boşluk var. Burada muhtemelen ikinci mikrofon yer alıyor.
Apple'ın bir sonraki "özel etkinliği" 12 Eylül'de gerçekleşecek. iPhone XS, XS Plus ve Apple Watch Series 4'ün bu etkinlikte ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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