iPhone X'te Sorun Üstüne Sorun

iPhone X'te çıkan bu ilginç sorun için Apple, bir yazılım güncellemesi hazırladığını söyledi; bu sırada bir başka sorun daha çıktı...

iPhone X'in Ekranı Soğukta Yavaşlayabiliyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iPhone 8 mi, iPhone 8 Plus mı?
iPhone X'te Sorun Üstüne Sorun
Pirelli, Formula 1'de Interlagos Pisti'ne Çıkıyor
iPhone 8 ve X'in GPS Sorunları Yakında Çözülecek
Bu Kez Apple, FBI'a Yardım Etmek İstiyor. Ama...

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir