iPhone X'te Sorun Üstüne Sorun
iPhone X'te çıkan bu ilginç sorun için Apple, bir yazılım güncellemesi hazırladığını söyledi; bu sırada bir başka sorun daha çıktı...
Reddit'teki iPhone X kullanıcılarının iPhone'un ekranının soğuk havada yavaşladığına dair şikayetleri, Apple'ı harekete geçirdi. Firma, bir onarım üzerinde çalıştığını söylüyor.
Reddit'te sorunu ilk paylaşan kullanıcı Darus214, soğuk havada dışarı çıktığında ekranın tepki vermemeye başladığını, web sitelerini kaydıramadığını ve parmaklarının kolayca tanınmadığını söyledi. iPhone X'i kullanmanın ana yolu dokunmatik ekran olduğundan bu sorun fazlasıyla can sıkıcı olabilir.
Apple, Loop In Sight'a yaptığı açıklamada bu sorunla ilgili şikayetleri duyduğunu ancak tepkisiz kalan ekranın kısa bir süre sonra kendiliğinden düzeldiğini söyledi. Firma yine de bu sorunu tamamen giderecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını söylüyor. Sorunun yazılım güncellemesiyle nasıl giderileceği ise merak konusu çünkü donanımsal bir soruna benziyor.
Bir Sorun Daha Çıktı
9to5Mac'in haberine göre gizemli bir yeşil çizgi, geçen hafta en az 35 kullanıcının iPhone X'inin ekranında belirdi. Apple'ın sattığı milyonlarca telefona kıyasla sorun çok az kişiyi etkiliyor gibi görünüyor. Yine de yeni telefonunuzda böyle bir sorunla karşılaşmak isteyeceğinizi sanmıyoruz.
My new #iPhoneX appears a green line on the screen??, and the faceID can't recognize me when I with glasses.@Apple @AppleSupport pic.twitter.com/Fgj5fg9v2x— Lejia Peng (@fanguy9412) 6 Kasım 2017
Apple, şu ana kadar sorunla ilgili herhangi bir çözüm sunmadı (telefonu Apple'a geri götürüp değiştirmek dışında).
Zeynel A. Öztürk
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