İphone zil sesi nasıl yapılır? İşte zil sesi ekleme programlı ve programsız

iPhone zil sesi nasıl yapılır? Herkesin merakla araştırdığı konulardan biri iPhone kullananların zil sesini nasıl ekleyebileceğidir. iPhone'a zil sesi eklemenin programlı ve programsız şekilde nasıl yapılacağını yazıda bulabilirsiniz.
iPhone Zil Sesi Yapma
Apple'ın mobil aletlerinin en büyük ve belki tek sorun yaratan şeyi iTunes yazılımıdır. Bildiğiniz üzere kolay bir biçimde zil sesi oluşturmanıza izin vermez. Telefon içinde olan şarkıları da maalesef zil sesi yap gibi basit bir butonla zil sesi haline getirilmez.
Peki iPhone zil sesi nasıl yapılır? Neden iPhone'lar için zil sesi oluşturmak diğer akıllı cihazlar gibi değildir? iPhone kullananların işi Android kullananlara oranla çoğu durumda daha zor gelebilir. iPhone kullananlar diğer akıllı cihazlarla yapılan bir işleme iPhone'da daha çok zaman vermeyi göze almış durumda olduklarını kanıtlar niteliktedir. Bu durumlardan önemli bir tanesi de iPhone'a müzik eklemek gibi sık sık sorulan sorulardan biridir. Çalan parça iPhone'da nasıl zil sesi olur?
iPhone'da Programsız Zil Sesi Yapma
Sizi biri aradığında çok mutlu olduğunuz, sevdiğiniz bir film veya dizinin müziğinin, ilgi duyduğunuz bir müzisyenin müziğinin çalmasını isteyebilirsiniz. Bu sebeple yapmanız gereken şey ilk olarak bilgisayarınıza iTunes yüklemektir. Zaten iPhone'unuza şarkı göndermek için de iTunes'a gerek duyulur olduğundan ötürü çoktan bunu yüklemişsiniz demektir. Aslında yapacağınız şey zor değil, yalnızca diğer telefonlara oranla biraz daha zaman alır.
iPhone Zil Sesi Yapma Programları
- İlk olarak yapmanız gereken şey bilgisayarınızdaki parçayı sürükleyip iTunes'da şarkılar bölümüne koymak. Bunu yapmadan evvel bilgisayara kablo yardımı ile iPhone'u bağlayın.
- İkinci aşamada ise bu şarkının üstünde sağ tık yapın ve bilgi ver deyin.
- Şimdi karşınızda bir pencere açılacak. Bu açılan pencerede seçenekler kısmına tıklayın ve şarkı aralığını 0:00 ve 0:40 olarak yapın. İki aralığı da seçin. Tamama tıklayın.
- Üçüncü aşama tekrar şarkılar bölümünde aynı parçaya sağ tık yapıp AAC sürümü oluştur demeniz. Bu kısma tıklayınca parçalar bölümünde aynı parçanın 40 saniye süreli versiyonu olacak. Bunu masaüstü kısmına çekin bırakın.
- Ardından eğer adı değiştiremiyorsanız denetim masasına gitmeniz gerekir. Dosya Gezgini seçenekleri kısmından görünüme basın ve bilinen dosya türleri adı altındaki uzantıları gizle yerindeki tiki yok edin. Sonra uygula ve Tamama tıklayıp bitirin.
- Ardından iTunes'da sol yukarıdaki üç noktadan ses tonlarına basın ve masaüstündeki adını değiştirdiğiniz parçayı buraya çekin.
- Sonra iTunes'daki iPhone cihaz işaretine basın ve ses tonlarına gelip son olarak tümünü eş zamanlayı seçip uygulayın. Artık cihazınızda zil tonununuz hazır hale gelmiştir.
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