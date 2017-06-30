İptal Edilen Lumia 960, İyice Sızdı!
Microsoft'un piyasaya sürmekten vazgeçtiği "bahtsız" amiral gemisi Lumia'nın detaylı görüntüleri, bir kez daha internete sızdı!
Microsoft'un piyasaya çıkmadan iptal edilen metal gövdeli bir telefonu, bir ay önce kendini göstermişti. Şimdi bu telefona ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
"Northstar" kod adı altında geliştirilen telefon eğer satışa sunulsaydı, adı muhtemelen "Lumia 960" olacaktı. Şubat 2016'da ortaya çıkan hız testi sonuçları, telefonun model numarasının RM-1162 olduğunu ve şu özellikleri taşıdığını söylemişti:
- 5,5 inç Quad HD (2560x1440) ekran
- Snapdragon 820
- 4GB RAM
- 32GB depolama
- 20MP arka kamera ve üçlü LED flaş
- 8MP ön yüz kamerası
- Çift ön hoparlör
Lumia 950 ve 950 XL amiral gemileri tanıtıldığı sıralarda Northstar geliştirilme aşamasında olsa da, daha sonra Microsoft tarafından iptal edildi. Böylece cihaz, Microsoft'un yeni mobil stratejisinin kurbanlarından biri oldu. İptal edilen amiral gemisinin yeni fotoğraflarını aşağıda inceleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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