İpuçları, Apple'ın 4K İçin Hazırlandığına İşaret Ediyor

Apple, belki de katılmakta geç kaldığı 4K akımına sağlam bir giriş yapmak için hazırlanıyor!

İpuçları, Apple'ın 4K İçin Hazırlandığına İşaret Ediyor

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