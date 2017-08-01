İpuçları, Apple'ın 4K İçin Hazırlandığına İşaret Ediyor
Apple, belki de katılmakta geç kaldığı 4K akımına sağlam bir giriş yapmak için hazırlanıyor!
iTunes gibi dijital medya mağazalarının 4K film ve video satmaya başlaması kaçınılmaz bir gelecek, ve o an düşündüğünüzden de yakın olabilir. MacRumors forum üyesi İngiltereli Tomas Jackson, satın aldığı filmlerin fişlerinde sıradışı bir detay fark etti. Aldığı Passengers aldı filmin "4K HDR" etiketine sahip olduğunu gören Tomas, bunu forumlarda soruşturduğunda aynı filmi satın alan başka birinin fişinde sadece "HD" yazdığını öğrendi.
Tabii ki bunu gördükten sonra akla gelen ilk şey, Apple'ın iTunes'u 4K filmler için hazırlıyor olması ihtimali. Görünüşe bakılırsa bu etiketler İngiltere mağazasına planlanandan önce gelmiş.
Bloomberg'in bu yılın başlarında hazırladığı habere bakılırsa, markanın bir sonraki akış cihazı çok yenilikçi özelliklere sahip olmasa da 4K ve HDR'yi destekleyecekti.
Aslında Apple'ın 4K piyasasına girmemesi şaşırtıcı olurdu, çünkü Google Play 4K filmeri geçen yıl yelpazesine kattı ve 4K televizyonlar her geçen gün daha hesaplı hale geliyor.
Ali Ruhi Öztürk
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