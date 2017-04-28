İş Dünyası, 2017 Sonunda Windows 10'a Geçmiş Olacak!
Son araştırmalar, Windows 10'a geçişler hakkında Microsoft'un yüzünü güldürecek şeyler söylüyor!
Yeni bir araştırmaya göre firmaların büyük çoğunluğu, 2017'nin sonu itibariyle Windows 10'a geçmiş olacaklar.
Gartner'ın ABD ve İngiltereyi de kapsayan 10 ülkede yaptığı araştırma, geçen senenin sonunda tamamlandı ve firmaların yüzde 85'inin 2017'nin sonunda Windows 10'a geçişe başlayacağını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre firmaların yüzde 46'sı, 2016'nın sonu itibariyle geçişe başlamış veya yükseltme işlemlerini tamamlamış durumda. Eski işletim sistemine sıkıca tutunan tarafın yüzde 3'ü, Windows 10'a hiçbir zaman geçmeyeceğini söylerken yüzde 2'si, 2020 veya sonrasında yükseltebileceğini söyledi.
Windows 10'a geçişler üzerinde söz sahibi olan binin üzerinde çalışanla yapılan araştırmada, en sık rastlanan yükseltmek sebebinin yüzde 49 ile daha iyi güvenlik olduğu anlaşıldı. Bulut entegrasyonu özellikleri yüzde 38 ile ikinci sırada yer aldı ve cevap veren çalışanların bu özelliğe önem verdiklerini gösterdi. Yüzde 33'lük dilim ise Windows 7'nin 2020'de ömrünü tamamlayacak olmasını sebep gösterdi.
Gartner araştırma direktörü Ranjit Atwal, Windows 10'a geçişlerin bütçe konusunda endişelere yol açtığını belirtti. Atwal'a göre Windows 10, kritik bir proje olarak görülmüyor ve araştırmaya katılanların dörtte biri, bütçeyle ilgili sorunlar yaşayacağını düşünüyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Windows 10 artık stabilite sorunlarını aştı ve büyük oranda adaptasyon sağlandı. İmkanı olan herkes Windows 10'a geçsin ama güvenlik güncelleştirmelerinin dışında Windows 10'dan çok büyük şeyler beklemeyin! Sistemi inceledim, Cortana'nın dışında önemli bir gelişme göremedim. Tabii ki iyileştirmeler sözkonusu ama benim favorim Windows 7'dir. Creators Update'i ve Redstone 3'ü yüklemeden önce 1.5 - 2 ay kadar beklemenizi tavsiye ederim. Bu süre zarfında olası kritik problemler çözülecektir...
Ücretsizken neden yükseltmediler? En azından bir kere yükseltip lisansı alabilirlerdi. Sonra zaten o sürümü kurunca(örnegin Home) otomatik etkinleşir. Key girmenize gerek kalmıyor geri. 10 u yükleyip geri 7 veya 8'e dönebilirlerdi. Lisans yine sizin.