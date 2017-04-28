İş Dünyası, 2017 Sonunda Windows 10'a Geçmiş Olacak!

Son araştırmalar, Windows 10'a geçişler hakkında Microsoft'un yüzünü güldürecek şeyler söylüyor!

İş Dünyası, 2017 Sonunda Windows 10'a Geçecek

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Windows 10 artık stabilite sorunlarını aştı ve büyük oranda adaptasyon sağlandı. İmkanı olan herkes Windows 10'a geçsin ama güvenlik güncelleştirmelerinin dışında Windows 10'dan çok büyük şeyler beklemeyin! Sistemi inceledim, Cortana'nın dışında önemli bir gelişme göremedim. Tabii ki iyileştirmeler sözkonusu ama benim favorim Windows 7'dir. Creators Update'i ve Redstone 3'ü yüklemeden önce 1.5 - 2 ay kadar beklemenizi tavsiye ederim. Bu süre zarfında olası kritik problemler çözülecektir...

Ücretsizken neden yükseltmediler? En azından bir kere yükseltip lisansı alabilirlerdi. Sonra zaten o sürümü kurunca(örnegin Home) otomatik etkinleşir. Key girmenize gerek kalmıyor geri. 10 u yükleyip geri 7 veya 8'e dönebilirlerdi. Lisans yine sizin.

Sen de yorum yaz

 
Maximum Mobil hayatımızı kolaylaştırıyor!

Neden düzgün İngilizce öğrenemiyoruz?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
VPN'ler Hakkında Yanlış Bilinenler!
Google'dan, Küba İçin Önemli Bir İlk!
Canon'un Cebe Sığan Yeni Zum Canavarı Geldi
İş Dünyası, 2017 Sonunda Windows 10'a Geçmiş Olacak!
Facebook, Haber Doğrulama Sistemi Geliştiriyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir