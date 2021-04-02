'Acısını saklayan Harold' bu kez yanlışlıkla aşı kampanyasının yüzü oldu

Son dönemde sosyal medya kullanıcılarının aşina olduğu 'Acısını Saklayan Harold' bu kez ilginç bir şekilde koronavirüs aşısı için düzenlenen kampanyanın yüzü oldu.