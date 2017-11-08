İsrailli Firma Apple'a Dava Açtı
Apple, bu kez kameralarla ilgili bir patenti çiğnediği suçlamasıyla mahkemelere taşınıyor!
Patentli çift kamera teknolojisini geliştirmek üzere 50 milyon dolar girişim sermayesi toplamayı başaran İsrailli bir firma, Apple'a dava açtı. Suçlamanın nedeni, Apple'ın firmayla çalışmayı reddetmesi ve patenti "açıkça küçük görmesi".
Tel Aviv merkezli Corephotonics'in San Jose'deki federal mahkemede açtığı dava, iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus'ta kullanılan teknolojinin firmaya ait olduğunu ileri sürüyor. Davaya göre CEO David Mendlovic Apple ile ortak olmak istedi ancak Apple, patenti lisanslamak istemediği gibi onu çiğneyebileceğini söyledi. Dahası davaya göre Apple'ın baş görüşmecisi, Corephotonics'in patentini küçük düşürerek Dr. Mendlovic ve diğerlerine Apple patenti çiğnese bile Apple'ın bir şey ödemesinin yıllar süreceğini ve davanın firmaya milyon dolarlara mal olacağını söyledi.
Apple ve Corephotonics arasında halihazırda küçük bir bağ bulunuyor. MediaTek ve Foxconn, Corephotonics'in yatırımcıları arasında. MediaTek, Apple'a modem yongaları sağlarken Foxconn, Apple'ın sözleşmeli iPhone üreticisi. Corephotonics'in diğer yatırımcıları arasında Samsung Ventures, flaş depolama üreticisi SanDisk ve Çin'in hizmet sağlayıcısı CK Telekom var.
Görünüşe bakılırsa Apple avukatlarının uğraşacak bir davası daha olacak. Firmanın Qualcomm ve Samsung ile devam eden davaları da bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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