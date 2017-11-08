İsrailli Firma Apple'a Dava Açtı

Apple, bu kez kameralarla ilgili bir patenti çiğnediği suçlamasıyla mahkemelere taşınıyor!

İsrailli Firma Apple'a Dava Açtı

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