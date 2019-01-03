İşte 2019'da Beklediğimiz PC Oyunları
2019 yılında PC'ye önemli oyunlarının çıkması bekleniyor. Peki, bunlar hangileri? İşte 2019'da beklediğimiz 10 PC oyunu.
2018 yılı video oyunları açısından oldukça cömert bir yıldı. Tüm platformlarda birbirinden başarılı yapımlar gördük. Bu sene ise o kadar zengin bir yıl olmayacak gibi görünüyor, ancak elbette oyunlar gelmeye devam edecek. Bunlar arasında önemli yapımlar da var, sürpriz yaratabilecek olanlar da. Şimdi video oyun dünyasına kısa bir yolculuğa çıkalım ve bu sene beklediğimiz PC oyunlarına kısa kısa bakalım.
Rage 2
Geçtiğimiz yıl büyük bir hayal kırıklığı yaratan Jast Cause 4 oyununa imza atan Avalanche Software'in id Software ile beraber geliştirdiği Rage 2, FPS türünde geniş bir açık dünya oyunu olacak. Yine Just Cause'dan alışkın olduğumuz fizik motorunu kullanacağı bilinen Rage 2, böylece oyunculara büyük yıkımlar gerçekleştirme olanağı tanıyacak. Umarız geri kalan kısmını da kopyalamaz... Bu arada Rage 2, mayısta gelecek.
Anno 1800
Eğer şehircilik oyunlarını seviyorsanız, bu sene Anno 1800 sizin büyük umutlar bağlayacağınız bir oyun olabilir. 26 Şubat tarihinde piyasaya çıkması beklenen Anno 1800, isminden de anlaşılabileceği gibi bizleri bu defa geçmişe götürüyor. 1800'lü yılların kapısını aralayacağımız oyunda, Endüstri 1.0'a merhaba diyeceğiz.
Anthem
BioWare bir oyun geliştiriyorsa, mutlaka o oyun beklenir. Şubat ayında gelecek bir diğer yapım olan Anthem, PC, PS4 ve Xbox platformlarına çıkacak. RPG unsurlarıyla yoğrulan ve online aksiyon oyunu olacak olan Anthem, yapı itibariyle Destiny'i anımsatıyor. İlk duyurulduğu andan itibaren çok büyük yankı uyandıran oyun, umarız büyük bir balon çıkmaz.
Phoenix Point
XCOM'un yaratıcısından gelen yeni bir sıra tabanlı strateji oyunu olan Phoenix Point, uzunca bir süredir geliştirilme aşamasındaydı. Phoenix Point'te de yine uzaylılara karşı mücadele edeceğiz, ancak bu defa işin içinde biraz Fallout mekanikleri var. Phoenix Point'in haziran ayında çıkması bekleniyor.
Tom Clancy's The Division 2
Bu senenin en çok beklenen oyunlarından biri de kuşkusuz Tom Clancy's The Division 2. Çıkış tarihi olarak 15 Mart'ın gösterildiği Tom Clancy's The Division 2'yi bu defa baştan sona tek başınıza bitirebileceksiniz. Evet, yani ilk oyundaki gibi bazı görevler için başkalarına ihtiyaç duymayacaksınız.
Gears 5
Aradan tam 3 yıl geçti ve Gears of War'un yeni oyunu sonunda bu yıl karşımıza çıkacak. Bu arada serinin adı da değişti, artık Gears olarak yola devam edecek. Bu yıl içinde çıkacağı bilinen Gears 5 için kesin bir tarih ise ne yazık ki yok. Özellikle görsellik ve akıcılık anlamında en iyi konsol oyunu olacağı iddiası taşıyan Gears 5, bakalım bu sene gelecek mi, gelecekse neler getirecek ve Xbox'ın en büyük problemi olan "özel oyun" açığını kapatabilecek mi...
Metro Exodus
Evet, bombalar birbiri ardına sıralandı; Metro Exodus, 2019'un ilk çıkan oyunlarından biri olacak. Önümüzdeki ay raflarda görmeyi beklediğimiz Metro Exodus, PS4, PC ve Xbox One'da yer alacak. Bu arada Metro Exodus'un şu an Steam'de ön siparişte olduğunu da belirtelim.
Skull & Bones
Eğer Ubisoft'un 2013'te çıkarttığı Assassin's Creed IV: Black Flag'i beğendiyseniz, Skull & Bones tam size göre bir oyun. Yine sonduz denizlerde gemi savaşlarına şahit olacağımız Skull & Bones, bol bol korsanlık yapacağımız oyun olacak. Oyun için net bir tarih yok; tek bildiğimiz bu sene içinde çıkacağı.
Total War: Three Kingdoms
2019'da da elbette bir Total War göreceğiz. 7 Mart'ta raflarda olacak olan Total War: Three Kingdoms, antik Çin boyunca yaşanan destansı çatışmaları yeniden karşımıza getiriyor. İmparatorluk kurma, devlet yönetimi ve gerçek zamanlı muhaberelerle düşman topraklarını fethetmeye hazır olun. Bu kez M.S. 190 yılına gidiyoruz...
Shenmue III
Ağustos ayında beklenen Shenmue III, PlayStation 4 ve PC platformlarında olacak. Açık dünya ve dövüş mekaniklerini güzel şekilde birleştirmeyi başaran Shenmue serisi, son oyunuyla bu başarısını sürdürecek mi, merak konusu. Bu arada serinin geliştiricisi Yu Suzuki'nin söylemine göre şirket, Shenmue serisini sonlandırmak istemiyor. Anlaşılan gelecek yıllarda da yeni Shenmue'ler görebileceğiz.
Ercan Uğurlu
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