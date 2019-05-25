İşte AMD Navi RX 3080 Özellikleri!
AMD'nin Computex 2019'da tanıtacağı yeni Navi RX 3080 ekran kartı, özellikleriyle beraber sızdı!
- Ercan Uğurlu
AMD, Computex 2019'da teknoloji dünyasına büyük katkı sağlayacak önemli duyurularda bulunacak. Bir süredir sızıntılar eşliğinde sizlerle paylaştığımız AMD Navi GPU'lara ilişkin haberler, tanıtım tarihi yaklaşıkça artık biraz daha netlik kazanıyor. İşte tanıtılacak yeni ekran kartı AMD Navi RX 3080 ve özellikleri...
Wccftech tarafından fark edilen sızıntıya göre, AMD'nin Computex 2019'da tanıtacağı ekran kartlarından biri AMD Navi RX 3080. 2560 akış işlemcisi ve 8 GB VRAM ile görünen Navi RX 3080, 256-bit bellek veriyolunu kullanıyor.
Sızan özelliklerine bakarak Navi RX 3080'in, NVIDIA tarafından RTX 2080 ile değil de, RTX 2070 ile rekabet edecek ölçüde olduğunu söyleyebiliriz. Elbette AMD'nin orta segment için tanıtılacak olan çözüm olarak değerlendirilen Navi RX 3080'den başka tanıtımları da olacağı kesin. Bunlardan biri de Zen 2 mimarili işlemcileri olacak.
Heyecanla AMD'nin etkinliğini bekliyoruz. Fakat diğer yandan NVIDIA da boş durmuyor. NVIDIA'nın da SUPER adını verdiği merak uyandıran bir video yayınlaması, kafaları karıştırmış durumda. Ancak bu efsanevi ikili arasındaki rekabet elbette en çok oyun severleri ve teknoloji dünyasını memnun edecek.
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