İşte GeForce NOW Kütüphanesine Eklenen Yeni Oyunlar

GeForce NOW kütüphanesine 3 yeni çok oyunculu oyun geliyor. GeForce NOW kütüphanesinde bulunan en popüler çok oyunculu oyunlar ise şöyle sıralanıyor:
- Among Us
- Apex Legends
- Counter-Strike: Global Offensive
- Destiny 2
- Dota 2
- League of Legends
- Team Fortress 2
- Valheim
- World of Tanks
Diğer popüler çok oyunculu oyunlar arasında Fortnite, Rust, Terraria, War Thunder, Hunt: Showdown ve Phasmophobia yer alıyor. GeForce NOW kütüphanesinde şu an 400'den fazla çok oyunculu oyun mevcut ve her perşembe günü yenileri ekleniyor. GeForce NOW uygulamasında "çok oyunculu" kelimesini aratarak oyunlara erişilebiliyor.
GeForce NOW; PC, Mac, Chromebook, SHIELD TV, iPhone, iPad ve Android gibi cihazlar tarafından destekleniyor ve bulut sayesinde üyeler PC topluluğuna girme avantajına sahip oluyor ve dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncuyla oynayabilme şansını yakalıyor.
GeForce NOW kitaplığına bu hafta katılan oyunlar arasında 3 yeni çok oyunculu oyun bulunuyor:
• Sword of Legends Online — Steam ve Epic Games Store sürümüyle dünyayla aynı anda piyasaya çıkan yeni bir aksiyon MMORPG oyunu. Oyun, Çin mitolojisinden ilham alan bir dünyada PvE ve PVP unsurlarını sofistike savaş mekanikleriyle birleştiriyor.
• Call to Arms- Gates of Hell: Ostfront — Steam 'de Barbedwire Studios ve Digitalmindsoft tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen tarihsel gerçeklikle iç içe bir RTS oyunu. Oyuncular savaşın en büyük muharebelerinde cüretkar baskınlarda piyadeyi ve tüm tank alaylarını kontrol edebiliyor.
• Crowfall — ArtCraft'ın Native Launcher'da yakın zamanda piyasaya sürülen yeni bir MMORPG oyunu. Oyuncular devasa PVP kuşatmaları, baskın partileri, dünya hakimiyeti ve daha fazlasını keşfedebiliyor.
Bu hafta GeForce NOW kitaplığına katılan oyunların tam listesi:
- Ys IX: Monstrum Nox (6 Temmuz'da dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)
- Black Skylands (9 Temmuz'da dünyayla aynı anda Steam'de)
- Swords of Legends Online (9 Temmuz'da dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)
- Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront (Steam)
- Crowfall (Native Launcher)
- GRAVEN (Steam ve Epic Games Store)
- Ironcast (Epic Games Store)
- Mutant Year Zero: Road to Eden (Epic Games Store)
- Rayman: Raving Rabbids (Steam ve Ubisoft Connect)
- Wushu Chronicles (Steam)
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