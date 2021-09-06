İşte Instagram Kullanıcıları İçin Güvenlik İpuçları

Instagram, dünyanın en popüler ikinci sosyal ağı olduğundan buradaki hesaplar sıklıkla siber suçluların uğrak noktası oluyor. İyi bir şekilde korunmayan hesapların hacklenmesi ise siber suçlular için oldukça kolay bir iş. Kaspersky uzmanları, Instagram ayarlarının izin verdiği ölçüde hesap güvenliğinizi artırmanız için önerilerde bulunuyor.